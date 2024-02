(Zdroj: Ján Zemiar/RTVS)

BRATISLAVA - Minulý týždeň sa so zosnulým hercom Marcelom Nemcom (†52) lúčila jeho rodina a blízki v rodnom meste, v Kremnici. Po oficiálnom pohrebe sa jeho kolegovia z divadla La Komika rozhodli svojmu kamarátovi zhotoviť ešte jednu rozlúčku. Tá sa konala dnes o 15. hodine popoludní. Do neba ho odprevadili symbolicky!

S Marcelom Nemcom (†52) sa rozlúčili aj v DIVADLE: Do neba ho odprevadili SYMBOLICKY! (Zdroj: Ján Zemiar)

Už keď sa na verejnosť dostala informácia o oficiálnom pohrebe Marcela Nemca v Kremnici, jeho kolegovia z milovaného divadla La Komika avizovali, že bude ešte jedna rozlúčka - u nich na javisku. Tá sa konala dnes o 15. hodine popoludní. A aj sem sa všetci smútiaci vyobliekali do farebného, tak ako si Marcel prial.

V úvode mu kolegovia vrátane Zuzky Vačkovej, Mirky Partlovej či Karin Haydu zaspievali pieseň Úsmev. Potom sa slova chopil režisér Karol Vosátko. „Ak si všetci pamätáte na jeseň, keď mal Marcel tie obrovské bolesti, ešte pred tou operáciou, bol tam obrovský nádor, ktorý ho tlačil a pri každom pohybe pociťoval obrovskú bolesť. Aj keď otočil iba hlavou, ale keď prišiel na to javisko a začal hrať, tak tie bolesti odišli. A Marcel Nemec dokázal, že to divadlo pomáha nielen psychicky, ale aj fyzicky, Proste on absolútne nič necítil a tie 2 hodiny, čo stál na javisku, bol zdravý a plný energie,“ zaspomínal si.

Počas rozlúčky zaznela pieseň od skupiny Aya - Malý princ, S úsmevom od Karola Duchoňa, Tam kde sa neumiera od Zuzany Smatanovej, ale aj zahraničné skladby All for love od Roda Stewarta a Tomáš Palonder zaspieval Always on my mind.

(Zdroj: Ján Zemiar)

Herečka a dobrá kamarátka Renáta Ryníková sa tiež chopila slova, no na jej hlase bolo počuť, že sa jej rozpráva ťažko. Na záver svojej reči povedala, že ju chce ukončiť tichom a nie potleskom. Vyzvala preto smútiacich, aby mysleli na nejakú hlbokú myšlienku alebo modlitbu, aby Marcel mohol navždy odletieť. V sále v tom momente zhaslo svetlo, bola úplná tma a zo záznamu znel hlas Renáty a Marcela.

Na záver sa aj napriek prianiu kolegyne rozozvučal v sále obrovský potlesk, smútiaci stáli a v pozadí hrala pieseň Marcel z malého mesta.

(Zdroj: Ján Zemiar)