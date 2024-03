Šokujúce ÚMRTIE britskej herečky: Našli ju v spálni so ZVIAZANÝMI RUKAMI!

(Zdroj: Getty Images)

Svet dnes obletela správa o úmrtí britskej herečky na dôchodku Viscelly Richards.Tú našla opatrovateľka ešte v stredu bez známok života vo svojej spálni. Mala zviazané ruky a dom bol vyplienený, polícia preto pracuje s verziou, že hviezdu prepadli lupiči.

Opatrovateľka vraj prišla Vikki skontrolovať po tom, čo o nej od utorkového večera nepočula. Keď prišla k jej domu, našla zatvorenú prednú bránu a keď niekoľkokrát na herečku zavolala a neozývala sa, všimla si, že sú pootvorené vchodové dvere. Tam už našla jej nehybné telo.

„Brána bola otvorená, keď ju našli aj dvere boli otvorené. Takže toho, kto tam bol, musela ona vpustiť. Či ich poznala alebo nie, alebo či využili jej zraniteľnosť, kto vie? Je to veľmi smutné,“ vyjadril sa podľa The Sun jej priateľ, advokár Sir Timothy Cassel KC. Ako ďalej portál informuje, lupiči mali okrem šperkov ukradnúť aj pevný disk z bezpečnostných kamier.

Herečka vraj bojovala s demenciou, no napriek tomu vraj bola v stave, kedy sa o seba dokázala postarať, no nemohla zostať dlho sama. Viscella Richards sa preslávila vedľajšou úlohou vo filme Black Snake a úlohou v Zeta One. Pochádzala z Trinidad, no keď mala 6 rokov, s rodičmi sa presťahovala do Spojeného kráľovstva. Po odchode na dôchodok sa však rozhodla vrátiť späť do Trinidad.