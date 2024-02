Dcéra Ondrejkovej má našliapnuté do politiky: Moderátorke spadla sánka, čo odhaľovala o našich poslancoch!

Bibiana Ondrejková (Zdroj: Vlado Anjel)

Moderátorka a herečka Bibiana Ondrejková je hrdou mamou dvoch dcér. Grétka má 18, Bibka 20 rokov a študuje v Taliansku: „Som pyšná mama, lebo sú to parťáčky, na ktoré je spoľahnutie“. Zaujímala ju história a vzťahy už odjakživa, takže smer, ktorý si na štúdium vybrala, prišiel tak prirodzene. Nebojí sa však Bibiana, že sa nevráti na slovensko a zostane žiť v Taliansku? „Nech zostane, keď tam bude šťastná… táto škola je rozvetvenejšia, lebo jeden a pol semestra bude v Taliansku a potom musí zmeniť destináciu. Prijali ju do Madridu a potom sa môže rozhodnúť, či pôjde ďalej alebo sa vráti do Bologne… sú to krásne študentské časy“, teší sa herečka a dodáva, že je to rodená moderátorka.

Tým že je Bibka scestovaná po svete, má určite aj názor na Slovensko a politiku: „Ja vkladám nádej do mladých ľudí… keď vidím, akí sú scestovaní, aký majú prehľad, ako sa slušne správajú, tak si hovorím, že to nie je celkom stratené s týmto svetom“. Grétka má zase našliapnuté na spev: „Teraz je nominovaná na Radio Head Awards v kategórii Objav roka, takže čakáme, ako to dopadne… spieva krásne, aj keď ja som mama, takže to asi treba vydeliť nejakými vecami“, priznáva Bibiana a hovorí aj tomu, čomu ďalšiemu jej dcéra doslova prepadla. No, šikovnice sú tie jej dcéry.

