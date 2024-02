Brutálna PREMENA slovenskej speváčky: Schudla 7 kilogramov... Wau, môže TAKTO vyzerať?!

Speváčka Ivana Regešová (Zdroj: Topky.sk)

BRATISLAVA - Po vianočných sviatkoch mali mnohí ľudia problém s kilečkami navyše, no a niektorí s nimi bojujú až doteraz. Len málokto si mohol povedať, že na prelome nového roka nepribral, ale práve naopak - pochudol. Nuž, speváčka Ivana Regešová je absolútny zázrak. Pôvabná umelkyňa dala dole 7 kíl a hoci nikdy nepatrila medzi bacuľky... Wau, môže takto vyzerať?!

Speváčku Ivanu Regešovú sme stretli na Česko-Slovenskom plese, jeho pevnou súčasťou je už niekoľko rokov. Pôsobí v Big Bande Gustava Broma, ktorý ste už mohli započuť napríklad aj v tanečnej šou Let's dance, umelkyňa svoj talent predviedla i v Tvoja tvár znie povedome. Na pódiu vždy podávala dokonalé spevácke výkony a vyzerala absolútne božsky, no teraz ohúrila ešte viac.

Keď sa na postavila pred prítomných hostí, len málokto z nej dokázal spustiť oči. Umelkyňa všetkých odrovnala svojím temperamentom, roztancovala celú sálu no a s jej celkovou vizážou pôsobila akoby si len na chvíľku odskočila z Hollywoodu. Ak ste jej vystúpenie už niekedy vzhliadli, viete, že prednosť dávala objemným, miestami až dobovo vyzerajúcim róbam. Tentokrát ale zvolila kúsok, na aký sme u nej zvyknutí neboli.

A za všetkým je návrhárka Ivana Mendrejová. Tá na ňu obliekla šaty, ktoré absolútne okopírovali jej dokonalé ženské krivky. „Ďakujem jej veľmi pekne. Ivanka ma oslovila pár mesiacov dozadu... Ja som jej módu poznala. Stretli sme sa a toto bola láska na prvý pohľad. Keď sa bavíme o Česko-Slovenskom plese, musím povedať, že dnes je to pre mňa premiéra v zmysle, že mám na sebe niečo absolúne iné. Vždy som nosila veľké róby, veľké sukne. A teraz som si povedala, že nový rok - nová ja. A prišla som v niečom úplne inom," povedala nám s úsmevom speváčka.

Nuž a keď už sme boli pri téme jej "nového ja", nedalo nám nespýtať sa aj na Ivankinu novú figúru. Predsa len, to, že výrazne schudla, v príliehavých šatách vyniklo ešte viac. Ako sa jej to podarilo, ako zmenila svoj životný štýl a čo všetko za tým je, sa dozviete z nášho rozhovoru vyššie. V ňom nám speváčka prezradila aj to, či aj po rokoch spievania bojuje s trémou alebo či sa jej už na pódiu podaril nejaký ten trapas.

