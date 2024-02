Dcéra Štefana Kožku (†66) otvorila boľavé rany: V jeho smrti je až príliš veľa nejasností! TOTO dodnes nevieme

Andrea Kožková (Zdroj: Profimedia/TV Markíza)

„Zatiaľ úplne nerozumieme všetkým skutočnostiam vedúcim k jeho náhlemu odchodu a čakáme na výsledky vyšetrovania príslušných orgánov,“ napísala Andrea Kožková krátko po otcovej smrti. Ten sa po rozchode so Zuzanou Skopálovou presťahoval do domu v Rajke, kde ho po smrti mal nájsť sused. Následne bola privolaná záchranka a vzápätí koroner, aby urobil obhliadku tela. „Na tele mu už našli posmrtné škvrny, takže mal byť mŕtvy už dlhšie,“ prezradil vtedy Novému Času zdroj z okolia herca. Niektoré otázky však jeho dcéry nemajú zodpovedané dodnes. Vzťahy v rodine totiž nefungujú ideálne: „Ja som bývala s otcom, potom si našiel inú ženu, čiže iste bolo veľa nevyriešených otázok a problémov, čo sa vyhrotilo po tom, ako zomrel“, priznáva Kožkova dcéra Andrea.

V dezolátnom stave našla nielen jeho dom, ale chýbali aj viaceré dokumenty: „Všetko bolo rozhádzané, zjavne vybrakované, nikto sa o to nestaral, zmizli tu veci… Každý mi hovoril iné veci, protichodné informácie“, hovorí o tom, že nesedeli ani dátumy, kedy mal jej otec zomrieť. „Hovorilo sa o tom, že bol v pokročilom štádiu rozkladu… čiže musel umrieť skôr“, nechápe celkom Andrea s pochybnosťou, čo všetko sa vlastne udialo. Komplikáciou je aj to, že zomrel v Maďarsku, čiže niektoré veci riešili úrady v Maďarsku, iné na Slovensku. Dopytovala sa teda na slovenských aj maďarských úradoch, kde sa podľa nej ukázalo jedno: „Niekto mal prístup k jeho účtom, identifikačným dokumentom“, hovorí s tým, že je to veľmi komplikovaná situácia.

Andrei sa nepáči ani to, že jej otec nie je pochovaný: „Vraj urnu zobral vybavovateľ pohrebu a sestra hovorila, že jeho popol niekde vysypali… neviem sa k tomu dopátrať“. Nahnevaná je doteraz aj preto, že o smrti otca sa ona so sestrou dozvedeli z médií. Doteraz neprebehlo ani dedičské konanie: „To sa ešte bude ťahať… hlavne by som sa rada dopracovala k skutočnému majetkovému stavu, ktorý otec mal v čase svojej smrti… uvidíme, ako to dopadne“.