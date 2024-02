SMRŤ Marcela Nemca (†52): Prehovoril jeho kolega... Vydržal dlhšie, ako si myslel!

(Zdroj: Instagram MN)

Ľudovít Jakubove je súčasťou kapely "Kopytovci", kde pôsobil aj zosnulý Marcel Nemec. V lete minulého roka muzikanti dokonca pokrstili staro-nový album. I napriek tomu, že Marcel v tom čase bojoval s rakovinou, veril, že sa uzdraví. Žiaľ, zákernému ochoreniu napokon podľahol.

„Napriek tomu, že sa to čakalo, keď to nakoniec príde... Je to veľmi bolestívý pocit. Aj pre kamarátov. Ale najmä pre jeho rodinu," povedal pre Topky.sk Ľudovít Jakubove, člen zoskupenia "Kopytovci". Zarmútený muzikant poslal svojmu kolegovi aj slová do neba. „Odkaz pre Marcela- Každá cesta sa raz skončí. Bol si netrpezlivý, tak teraz buď chvíľu trpezlivý. Kým prídeme za tebou a budeme sa znova rehúňať," povedal nám "Mravec".

S Marcelom bol vraj v konakte v podstate nedávno „Telefonovali sme spolu asi pred dvomi-tromi týždňami. A osobne sme spolu boli asi pred dvomi mesiacmi. Ja som to vedel už pred dvomi rokmi, keď bol mojím hosťom v Nočnej pyramíde," povedal Ľudovít Jakubove, keď sme sa pýtali na posledné spomienky so zosnulým hercom a zaujímalo nás, koľko toho vedel o jeho zákernom ochorení.

„Aj keď sa to vyliečilo a potom sa to vracalo... Vydržal veľa. Oveľa viac, ako si mysleli lekári. Prekonal aj svoje očakávanie. Namiesto dvoch mesiacov vydržal dva roky," prezradil pre Topky.sk Ľudovít Jakubove, ktorý dodal, že zosnulý Marcel Nemec je pre neho nenahraditeľným človekom, na ktorého nikdy nezabudne. Česť jeho pamiatke.