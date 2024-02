POSLEDNÝ ROZHOVOR zosnulého Marcela Nemca (†52): Vznikol len pred 4 týždňami!

Marcel Nemec (Zdroj: RTVS)

Rozhovor vznikol len 4 týždne pred úmrtím Marcela Nemca a ako prezradil, jedno v čo naozaj veril, bola láska. „Láska je všetko, láska je všetko, čo žijeme okolo seba. Láska je nádych, láska je úsmev, láska je dobro... Láska je smrť,“ prezradil herec s tým, že on ju vo svojom živote, našťastie, veľmi cítil - nielen od svojich blízkych, ale aj od fanúšikov.

V čase, kedy rozhovor vznikal, mal ešte veľké plány - chcel ísť na Lomnický štít. „Áno, pôjdem. Moja rodina je asi ten najväčší zdroj energie momentálne. Ono s atak hovorí, že rodinu si nevyberáš. No ja keby som si mohol z tej miliardy ľudí, ktorá tu žije vybrať svoju maminku, vybrať svojho brata a vybrať svoju neterku, tak to budú presne oni. To sú ľudia, ktorí... To je rodina,“ povedal s dojatím Nemec.

„Moja maminka mala narodeniny pred nedávno a viem, že nebola na Lomnickom štíte a častokrát sme sa bavili, že by to chcela zažiť, že niekoľkokrát bola aj v štádiu pokusu, ale zakaždým sa niečo prihodilo, že to nevyšlo. Ja som zavolal mojim kamarátom do Tatier a všetko sa to vo veľmi krátkom čase zorganizovalo,“ prezradil herec. Dostali sa až k lanovke, ktorá ich mala vyviesť hore... Bolo krásne počasie, no nepodarilo sa.

(Zdroj: RTVS)

„V istom momente zaznela istá veta z reproduktorov lanovky, že sa nám ospravedlňujú, že nárazový vietor je taký silný, že tie lanovky nebudú premávať,“ prezradil herec a priznal, že to zamrzelo nielen jeho, ale aj mamu. Dúfal však, že ide o znamenie a keď to nevyšlo na mamine narodeniny, tento výlet si dvojica zopakuje na tie jeho, ktoré má 8. júna. Bohužiaľ, toto prianie sa mu už nenaplní.

Spomenul aj svoje úplne posledné predstavenie, ktoré pred mesiacom odohral v La Komike. Boli pri ňom všetci, ktorých miloval. „ A ako bonus, keď sme dohrali, tak ma to dojalo celé, plakali diváci... A na to všetko som sa dozvedel, lebo dozadu do šatne za mnou prišiel môj brat s mojou neterkou a bola tam aj moja maminka v hľadisku, to zariadilo divadlo...“ spomenul Nemec.

„A bol tam aj jeden človek, ktorý je pre mňa aktuálne veľmi vzácny, to je anjelsko-božské spojenie a je to Antonín K., je to človek, ktorý mi daroval peniažky na moju liečbu, nezištne a od toho momentu sa z nás stali... Neviem ako to nazval, lebo to nie je priateľstvo, to je láska. Má krásnu rodinku, nádherné 4 deti, ktoré sú do mňa zamilované, krásnu manželku a temer každý tretí deň je tu za mnou. Býva v Čechách, pracuje v Prahe a každý tretí deň je tu za mnou. A pracujeme na krásnom projekte, ktorý práve v týchto chvíľach dostáva konkrétne kontúry - nahrávam audio knihu,“ prezradil Marcel.

POSLEDNÝ ROZHOVOR zosnulého Marcela Nemca (†52): Vznikol len pred 4 týždňami! (Zdroj: RTVS)