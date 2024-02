Druhé dieťa v NEDOHĽADNE: Speváčka Kristína na ďalšiu materskú nepomýšľa... TOTO je dôvod!

Speváčka Kristína Peláková (Zdroj: Peter Frolo)

PRAHA - Hviezdou tohtoročného Česko-Slovenského plesu bola aj speváčka Kristína. Hoci mala počas 10.ročníka " iba" vystúpiť na parkete a roztancovať prítomných hostí, napokon sa medzi nimi ukázala i ona sama a všetkých prítomných očarila v nádhernej bielej róbe. My sme si teda nemohli nechať ujsť príležitosť k spoločnému rozhovoru, no a reč padla aj na materstvo...

Kristína je mamičkou synčeka Radka, ktorý v máji oslávi tretie narodeniny. Charizmatická speváčka nám prezradila, že do Prahy prišiel spoločne s ňou. Kto sa o neho počas jej neprítomnosti staral? „Partner aj babka," povedala nám, no a my sme sa rovno pýtali, ako takéto chvíľkové odlúčenia od svojho malého princa prežíva. „Už je to stále lepšie. V máji bude mať tri roky, takže už cítim, že si môžem dovoliť oveľa viac aktivít," hovori umelkyňa.

„Každé dieťatko je iné, niektoré to zvláda kľudne aj skôr, že rodičia odídu. Ale ja som to ani tak necítila, že sa chcem ponáhľať rýchlo niečo robiť. Nechala som to tak prirodzene, ako som to cítila. Aká bola situácia doma, ako Radko reaguje," uviedla speváčka, ktorá nám prezradila, že koncertovať začala v období, keď mal jej synček jeden rok, no všade chodil spoločne s ňou a jej partnerom, ktorý je zároveň jej manažérom.

(Zdroj: RTVS)

Maličký je vraj vyslovene spoločenský typ. „Tie cesty síce neboli ľahké, no keď už sme prišli na to dané miesto, tak bol úplne spokojný. Miluje mojich muzikantov, s ktorým hrám, takže si myslím, že si to užíva. Nasáva to, čo robíme," dodala Kristína s tým, že Radko už vekom rozumie tomu, že keď mama odíde, nemusí sa báť, pretože vie, že sa vráti. „Takže už si niekedy vieme aj dovoliť odísť bez neho," vysvetlila pre Topky.sk speváčka.

V našom rozhovore prezradila aj to, ako to vidí s ďalším dieťatkom a prečo to nie je téma, nad ktorou by momentálne aktívne premýšľala. Nuž a rozprávali sme sa i o tom, ako prebiehali jej prípravy na ples a prezradila nám aj pikošky, ako vyzerá jej koncertovanie s malým Radkom či to, ako ju vníma ako speváčku. Viac sa dozviete z nášho videa!

Druhé dieťa v NEDOHĽADNE: Speváčka Kristína na ďalšiu materskú nepomýšľa... TOTO je dôvod! (Zdroj: Ramon Leško)