Zranila sa... (Zdroj: Instagram D.S.)

Dominika Šimová je verejnosti známa z prvej série šou Survivor, kde sa dostala pomerne ďaleko. Odvtedy je aktívna na Instagrame, kde tvorí pre svojich fanúšikov rôzne zaujímavé videá a zdieľa aj čosi zo svojho súkromia.

Nebolo to inak ani teraz, keď sa so sledovateľmi podelila o svoje nešťastie. Zranila sa a skončila na pohotovosti! Všetko sa zmenilo doslova v priebehu jednej sekundy a aktuálne je dovolenka, na ktorú mala odchádzať na konci pracovného týždňa, v ohrození.

„V piatok mám odlietať, bolo by fajn, keby dovtedy viem chodiť. Dúfam, že sa to nejako dá dokopy. Teraz absolútne neviem stúpiť na tú nohu,“ zverila sa. To, čo sa jej stalo, sa dozviete vo videu nižšie.

NEŠŤASTIE markizáčky: ZRANENIE pár dní pred dovolenkou... Nevie CHODIŤ! (Zdroj: Instagram D.S.)