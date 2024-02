Thia Vittek dosiahla nečakaný ÚSPECH, tým jej sny nekončia: Idem DOBYŤ SVET!

Thia Vittek (Zdroj: Ján Zemiar)

Thia Vittek je mladá speváčka, ktorá má ambície zahrnúť vo svojom portfóliu viaceré umelecké smery. V detstve začínala s tancom a postupne k nemu pridala nielen spev, ale aj herectvo, ktoré aktuálne študuje na bratislavskom Konzervatóriu:Hoci má len 17 rokov, je dostatočne odvážna a sebavedomá, čo je predpokladom toho, aby sa jej podarilo preraziť. Hrdá je na ňu aj mama Patrícia, ktorá si prostredníctvom dcéry takpovediac plní sny. Thia bola totiž úspešná aj na kastingoch, kde získala úlohy dokonca v dvoch seriáloch:, netají Thia nadšenie.

Tým však jej sny nekončia, má oveľa veľkolepejšie plány: „Chcela by som ísť do zahraničia, už som pozerala aj New York, tak dúfam, že to vyjde“, tvrdí Thia, ktorá má túto víziu už od svojich piatich rokov. Čo na to hovorí jej mama?

