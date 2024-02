Nešťastná Marie Rottrová prosí o POMOC: Prišla o dôležitú vec... Ponúka veľkorysú ODMENU!

Marie Rottrová (Zdroj: SITA)

Tak takáto strata naozaj zamrzí! Ak nás k niečomu viažu silné city či spomienky, je v podstate jedno, akú to má finančnú hodnotu a dokážeme sa potrápiť aj nad predmetom za pár eur. Avšak, ak ide o niečo, čo je aj mimoriadne drahé, zamrzí to ešte viac. Predsa len, to, že ste vlastníkom nejakého toho luxusného kúsku, ešte neznamená, že môžete vyhadzovať peniaze len tak do vetra.

Svoje o tom vie aj speváčka Marie Rottrová, ktorá prišla o drahé hodinky, ktoré jej boli darované. Fanúšikov na sociálnej sieti Instagram preto vyzvala, aby jej pomohli a nálezcovi ponúka štedrú odmenu. „Moji priatelia, stra sa mi nepríjemná vec. Niekde vonku som stratila hodinky značky Rolex. Mám k nim citový vzťah, je to darček. Ak by ich ktokoľvek z vás alebo vašeho okolia našiel, ozvite sa mi. Ponúkam veľkorysé nálezné," napísala smutná umelkyňa.

