Český herec opustil TEHOTNÚ priateľku: Prehovorila jeho MILENKA... Nie je to moja vina!

PRAHA - V decembri minukého roka sa v českých médiách začala pretriasať informácia, že herec Jaromír Nosek (45) ukončil vzťah s dlhoročnou partnerkou Zuzanou Hasalíkovou. Rozísť sa mali už v lete. A verejnosť táto správa poriadne šokovala. Okrem toho, že pár pôsobil skutočne idylicky, Zuzana bola v tom čase tehotná a jej pôrod bol v podstate za rohom. Dnes už sú z dvojice bývalých partnerov rodičia. Noskova ex začiatkom januára porodila synčeka...

Keď sa v decembri začalo horoviť o rozchode Jaromíra a Zuzany Haslíkovej, vyšlo najavo, že krach ich vzťahu nie je úplne čerstvou záležitosťou. K rozchodu došlo už v lete a situácia bola natoľko vyhrotená, že umelec dokonca spochybňoval otcovstvo nenarodeného dieťaťa. Dvojica preto pristúpila ku genetickým testom, ktoré ho napokon potvrdili.

Synček Zuzany a známeho herca prišiel na svet začiatkom januára, český expres informoval o tom, novopečený otec sa aj napriek rozchodu činil. „Odviezol ju do pôrodnice,“ prezradil im zdroj, podľa ktorého bol herec aj pri samotnom pôrode. Zuzanu a ich synčeka dokonca aj odviezol z pôrodnice domov. Mohlo by sa teda zdať, že čerství rodičia si opäť našli k sebe cestu, no nie je tomu tak. Hneď po narodení syna sa Nosek vraj ponáhľal za svojou novou milenkou.

Tá sa volá Iveta, no a podľa informácií, ktoré priniesol web zeny.iprima.cz pracuje ako barmanka a pohybuje sa v umeleckých kruhoch. Navyše, podľa fotografií, ktoré spomínanému portálu poskytla, je od 45-ročného herca výrazne mladšia. Nuž a nepodelila sa len so svojimi zábermi, ale aj s exkluzívnym vyjadrením na margo vzťahu s Noskom.

„Ja by som sa k tomu nechcela vyjadrovať vôbec, ale rada by som predišla špekuláciám,“ vysvetlila mladá brunetka, ktorú hnevajú klebety o tom, že sa k hercovi nasťahovala a žije v byte, ktorý s ním z hypotéky financuje Zuzana Hasalíková. Iveta sa rozhodla tieto informácie vyvrátiť a uviedla, že s Jaromírom spolu domácnosť nezdieľajú.

Rovnako tak by dala verejnosti rada vedieť, že jej pletky s Noskom neboli dôvodom, prečo sa herec a jeho vtedy ešte tehotná bývalá partnerka rozišli. „S Jaromírom som sa naozaj spoznala v čase, keď už spolu dávno netvorili pár a nikdy som nebola treťou osobou v ich vzťahu,“ dodala pre zeny.iprima.cz Zuzana, ktorá sa už viac k celej tejto kauze vyjadrovať nechce.

