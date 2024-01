VÝCHOVNÉ praktiky Verešovej: Synovi pomáha s dievčatami... TÁTO jej RADA spôsobila výbuch smiechu!

Andrea Verešová (Zdroj: Ján Zemiar)

PRAHA - Modelka Andrea Verešová (43) nepatrí medzi známe tváre, ktoré by potrebovali hrať nejakú "formu". Sexi brunetka je pomerne prostoreká a nemá žiadny problém podeliť sa s pikoškami zo svojho súkromia. No a najnovšie čo-to prezradila aj o svojom 14-ročnom synovi Danielovi!

Andrea Verešová je dvojnásobnou mamičkou. S manželom Danielom Volopichom majú dve deti 16-ročnu Vanessu a 14-ročného Daniela. O dcére sa toho vie o čosi viac, keďže je mimoriadne úspešnou športovkyňou a je aj pomere aktívna na sociálnych sieťach. Najnovšie ale Andrea Verešová prehovorila aj o svojom synovi a tak trošku mu "zarýpala" do súkromia.

V šou Jana Krausa sa rozhovorila o tom, že deti momentálne trávia až príliš času na sociálnych sieťach prípadne aktivitami s inými technickými vymoženosťami. Nuž a to sa odráža aj na vzťahoch s ich vrstevníkmi a na trávení času sa s kamarátmi. „U nás väčšinou k tomu ani nepríde, lebo si povie, že je lenivý, že sa mu nechce ísť von," hovorí Andrea, ktorá sa syna snažila naviesť k tomu, aby sa stretol s istou kamarátkou.

Nedávno svojho syna "načapala" pri tom, ako si domov priniesol kamarátku. Tá však sedela na posteli, odkiaľ sledovala, ako sa Daniel hrá na počítači a "fandila" mu. Andre ako správna mama potom zakročila a svojmu synovi prehovorila do duše. „Snažila som sa mu vysvetliť, že takto to nefunguje, že to nie je tak, že by dievčatá bavilo sledovať chlapcov, ako hrajú,“ prezradila úspešná modelka.

Andrea Verešová (Zdroj: Ján Zemiar)

A ako 14-ročný Dan reaguje, keď ho mama posiela von, aby sa s dievčatami stretával osobne? „On väčšinou povie - Mami, keď mne sa nechce. Ja si s ňou napíšem, čo potrebujem ďalej už sa mu nechce," opísala Andrea, ktorá Danielovi navrhla, aby... Radu, ktorá rozosmiala divákov a aj Jana krausa, uvidíte vo videu nižšie!