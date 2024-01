Český herec týždeň po pôrode svojej EX: Konečne vybrali MENO... Vážne sa volá takto?!

(Zdroj: Profimedia)

Krátko pred Vianocami obletela české médiá informácia o rozchode herca Jaromíra Noseka a jeho tehotnej partnerky Zuzany Hasalíkovej. K ich odlúčeniu došlo už v lete a situácia bola natoľko vyhrotená, že umelec dokonca spochybňoval otcovstvo nenarodeného dieťaťa. Dvojica preto pristúpila ku genetickým testom, ktoré ho napokon potvrdili.

No a 5 dní po Novom roku sa už rodičia tešili z novorodeného syna. Pri pôrode mal byť dokonca aj samotný herec. Meno však vtedy známe nebolo, chlapček žiadne nedostal. „Nemôžu sa dohodnúť na tom, ako sa bude bábätko volať,“ vysvetlil vtedy pre médiá Jaromírov blízky priateľ. No konečne ho už má. Známy Čech ho prezradil pre portál expres.cz.

A s expriateľkou museli robiť kompromisy. „Je to pravda, ale nebolo to nič dramatického. Zuzane sa páčilo meno Dominik, mne sa páčilo meno Nick. Stále sme si mysleli, že jeden z nás cúvne. To sa nestalo, a tak sme si nakoniec povedali, že môže mať obe mená. Znie to trochu srandovne, ale volá sa Dominik Nick Nosek,“ prezradil hrdý otec.

A už sa na sociálnej sieti Instagram pochválil aj fotkou, ktorá zachytáva jeho syna... Alebo teda aspoň jeho ruku.