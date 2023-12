Exfarmárka po 9 rokoch začala rozprávať: Na statku zažila ŠIKANU… REŽISÉR urobil svoje!

(Zdroj: Tv Markíza)

BRATISLAVA - Počas posledných týždňov tohtoročnej Farmy sa stala témou dňa "šikana". Práve kvôli nej z hry odstúpil Adam, ktorého mnohí pokladali za najväčšieho favorita celej šou. Nuž ale... Jeho bývalí "kamaráti" sa proti nemu spikli a to, že si zakúpil vstupenku do "zlatého týždňa" mu dali poriadne vyžrať. A to až tak, že Adam ich nápor nevydržal a zo dňa na deň sa rozhodol, že svoju účasť v šou radšej dobrovoľne ukončí. Nuž a ako sa najnovšie ukázalo, Adam nebol jediným súťažiacim, ktorého v hre zasiahla šikana...

K odpornej kauze, ktorá mala za následok Adamov odchod, sa už vyjadrilo obrovské množstvo ľudí. Nevynímajúc vypadnutých súťažiacich z aktuálnej série Farmy. Drvivá väčšina z nich sa postavila na jeho stranu a prostredníctvom sociálnych sietí dali jasne najavo, že Adam je pre nich jediným právoplatným víťazom, a to aj napriek tomu, že ďalšiu šancu zabojovať o rozprávkovú výhru už nedostal.

Na adresu šikany sa ale najnovšie vyjadrila aj Miriam Pribanič - jedna z najvýraznejších účastníčok Farmy 5. Tá otvorene prehovorila o tom, že účasť v tejto reality šou nebola práve prechádzkou ružovou záhradou. Bývalá súťažiaca sa po rokoch rozhodla prehovoriť o tom, čo na statku prežívala.

(Zdroj: Facebook)

,,Na tejto fotke z roku 2014 vidíte úplné zúfalstvo. Toto, s čím sa s vami podelím, nikto okrem produkcie Farmy nevie, a ja vám to prezradím,” začala Miriam. ,,Áno, viem sa úplne postaviť na jeho miesto, tiež som zažila na Farme 5 šikanu, hlavne od strany bláznivej Lenky, ale aj od druhých súťažiacich. Teraz sa mi vracajú tie momenty a mám zimomriavky na tele a pachuť v ústach,” vysvetlila, prečo sa rozhodla verejne postaviť na stranu Adama.

(Zdroj: Facebook M.P.)

A neštítila sa ani toho, aby sa obula do vtedajšieho štábu. ,,To zúfalstvo, ktoré som cítila, ten pocit nespravodlivosti, to vedomie, že produkcia do toho nezasahuje. Naopak, otázky režiséra pri individuálnych rozhovoroch sú vedené presne tak, aby vás zranili a nie pomohli. Máte slabú chvíľku a vytiahnu z vás úplne všetko. To potom zostrihajú tak, ako im to vyhovuje, a veľa vašich odpovedí sa ocitne v programe úplne z kontextu a skreslene. A to vás poznačí, ak ste citlivá osoba,” napísala Miriam, ktorej sa spomienky na toto obdobie zjavne veľmi dotkli aj napriek tomu, že od jej účasti na Farme uplynulo už 9 rokov.

Celý jej príspevok, kde to, čo prežívala, hlbšie rozviedla, si môžete prečítať tu: