Pálffy má dcéru so známou moderátorkou: Predčasný pôrod, ťažké zdravotné komplikácie!

Majster sveta zo švédskeho Göteborgu z roku 2002, bronzový zo svetového šampionátu z fínskych Helsínk z roku 2003 a hviezda NHL Žigmund Pálffy patril k hokejistom, ktorí povýšili najrýchlejší kolektívny šport na umenie.

Po dvoch dcérach - dvojičkách Alžbete a Alene, úspešných volejbalistkách, sa po šiestich rokoch manželom Alžbete a Žigmundovi Pálffyovcom narodil 5. mája 1972 v Skalici syn Žigmund.

Budúci virtuóz ľadových plôch začínal ako chlapec futbalom, hokej bol pridruženou, ale obľúbenou športovou aktivitou. V žiackych kategóriách bol dvakrát vyhlásený dokonca za najlepšieho futbalistu skalického okresu. V piatej triede na základnej škole sa však malý Pálffy musel rozhodnúť, či dá prednosť futbalu alebo hokeju. V Skalici totiž v tom čase otvorili športovú hokejovú triedu. Pálffy sa rozhodol pre ňu. Od začiatkov žiackej a dorasteneckej kariéry vyhlasovali Pálffyho za najlepšieho strelca či hráča aj napriek tomu, že hrával s minimálne o rok staršími spoluhráčmi.

Zo seniorským hokejom začínal v materskom skalickom klube. Ten hral v tom čase vtedajšiu najvyššiu slovenskú hokejovú ligu, v ktorej talentovaný hráč výrazne vyčnieval. Aj preto vo veku 18 rokov v sezóne 1990/1991 prestúpil do AC Nitra, ktorá bola účastníkom vtedajšej najvyššej súťaže v bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republike (ČSFR). V Nitre vytvoril legendárnu útočnú dvojicu s Jozefom Stümpelom, s ktorým sa neskôr stretol aj v NHL v tíme Los Angeles Kings a tiež v slovenskej reprezentácii.

Spod Zobora smerovali jeho kroky do Trenčína. Dukla aj vďaka jeho 74 bodom vrátane play off dosiahla v sezóne 1991/1992 titul vo federálnej lige. Pálffy sa stal najproduktívnejším hráčom súťaže a tento post obhájil aj v nasledujúcej sezóne, v ktorej nazbieral 79 bodov za 38 gólov a 41 prihrávok.

Galéria fotiek (6) Zdroj: TASR

Výnimočný hokejový talent neprehliadli ani skauti zo zámorskej NHL. V roku 1991 ho draftoval klub New York Islanders v druhom kole z celkovo 26. pozície. Na prvý zápas v najprestížnejšej hokejovej lige nastúpil 7. januára 1994. Prvý gól však zaznamenal 21. januára 1995. No v nasledujúcej sezóne 1995/1996 sa so 43 gólmi a 44 asistenciami (celkovo 87 bodov) stal najlepším strelcom a zároveň najproduktívnejším hráčom "ostrovanov". Titul najlepšieho strelca a najproduktívnejšieho hráča Islanders zopakoval aj v sezóne 1998/1999, keď zaznamenal 22 gólov a 28 asistencií (celkovo 50 bodov).

Priaznivci New York Islanders smútili po jeho prestupe do Los Angeles Kings v sezóne 1999/2000. Už v prvej sezóne v tíme "kráľov" sa stal druhým najproduktívnejším hráčom mužstva so 66 bodmi za 27 gólov a 39 asistencií. V nasledujúcej sezóne ho už vyhlásili za najlepšieho strelca a najproduktívnejšieho hráča kalifornského klubu. Zaznamenal 38 gólov a dosiahol 51 asistencií (celkovo 89 bodov). Svoj 500. bod v NHL dosiahol v novembri 2001 v zápase proti Calgary Flames. Najlepším strelcom "kráľov" bol aj v sezónach 2001/2002 a 2002/2003.

Počas lockoutu NHL v sezóne 2004/2005 sa predstavil v slovenskej extralige, v klube HK 36 Skalica a v českej Slavii Praha. Do NHL sa vrátil v sezóne 2005/2006, keď podpísal zmluvu s Pittsburghom Penguins. V drese "tučniakov" sa na ľade objavil v 42 zápasoch, pričom strelil 11 gólov a na 31 prihral. V januári 2006 oznámil prvýkrát ukončenie kariéry pre zdravotné problémy s ramenom.

Celkovo v NHL v 12 sezónach odohral 684 zápasov v základnej časti. V nich nazbieral 713 bodov za 329 gólov a 384 asistencií. Do play off sa dostal s Los Angeles Kings trikrát, ale Stanley Cup nezískal. Štyrikrát hral v zápase All Stars NHL (1997, 1998, 2001, 2002).

Aj napriek vyhláseniu z roku 2006, sa na ľad vrátil v drese HK 36 Skalica. V slovenskej extralige sa v sezóne 2007/2008 stal najproduktívnejším hráčom, keď v 59 stretnutiach nazbieral 99 bodov za 37 gólov a 62 asistencií. Skalica skončila celkovo tretia. V nasledujúcom ročníku sa klub zo Záhoria stal vicemajstrom aj vďaka Pálffyho ďalšiemu rekordu, ktorý nazbieral v 70 dueloch dokopy 126 bodov za 64 gólov a 62 asistencií (vrátane play-off).

Galéria fotiek (6) Zdroj: TASR

Nezabudnuteľné zážitky pripravil Pálffy aj pre priaznivcov slovenskej hokejovej reprezentácie. Už na zimnej olympiáde v nórskom Lillehammeri (1994) bol najproduktívnejší hráč turnaja s 10 bodmi z 8 zápasov (3+7). Bol tiež jednou z ústredných postáv slovenského zlatého triumfu na majstrovstvách sveta 2002 vo Švédsku. Vo finálovom zápase proti Rusku prihral Petrovi Bondrovi na víťazný gól. Na MS 2003 vo Fínsku získal bronz a s 15 bodmi (7+8) bol najproduktívnejší hráč šampionátu. Slovensko reprezentoval aj na zimnej olympiáde v kanadskom Vancouvri v roku 2010, kde slovenský tím obsadil štvrté miesto. Športovú kariéru definitívne ukončil v roku 2013.

V rokoch 2002 a 2003 vyhlásili Pálffyho v ankete Zlatý puk za najlepšieho útočníka Slovenska.

Galéria fotiek (6) Žigmund Pálffy a Miroslav Šatan

Zdroj: TASR

Pozornosť médií pútal svojskými vyhláseniami na adresu slovenského hokeja a vzťahmi s dnes už bývalými partnerkami fitneskou Zorou Czoborovou a moderátorkou Andreou Belányiovou.

Z manželstva so známou moderátorkou má dcéru Saskiu, ktorá sa narodila v januári 2007. „Má tri kilá, 50 centimetrov, narodila sa o pár týždňov skôr, takže je ešte v inkubátore,” informovala vtedy televíziu TA3 čerstvá mamička. A neskôr už boli obaja rodičia na informácie o svojom dieťati skúpi.

Saskia mala pri narodení vážne dýchacie problémy a hoci obaja dúfali, že spomalený vývoj časom dobehne, nestalo sa tak. Pochopili to, keď malo dievčatko asi 5 rokov. „Saskia sa narodila s mnohými zdravotnými komplikáciami, tak­že počas prvých rokov jej života som sa zmierila s tým, že nebude vôbec možné od nej niekedy odísť. To však asi pochopia len rodičia postihnutých detí, ako veľmi sa príchodom takého dieťatka zmení všetko, a hlavne neviete, čo sa kedy ešte môže skomplikovať. Ste vo večnom kolotoči starostlivosti, rehabilitácií, návštev lekárov a občas aj zlých správ,” povedala nedávno Belányiová pre Život.

Galéria fotiek (6) Žigmund Pálffy a Andrea Belányiová

Zdroj: TASR

Napriek tomu, že so Žigom sa rozišli, verejne špinavú bielizeň neprepiera. „Žigo našu dcérku nadovšetko miluje. Fakt, že sa nám rozpadlo manželstvo, nijako nesúvisí s tým, že naše dieťa nie je zdravé. Toto sme zvládli výborne. O to väčšmi ma prekvapili skutočnosti, ktoré potom vyplávali na povrch. Mrzí ma to, lebo deti ako Saskia si zaslúžia fungujúcu rodinu. No nie som za to, aby sa vzťah udržiaval za každú cenu,“ uviedla moderátorka pred nejakým časom pre mesačník Zdravie.