KONIEC! Michal Hudák sa ROZVIEDOL... Priznal NOVÚ partnerku!

BRATISLAVA - Herec Michal Hudák (54) patrí k mimoriadne populárnym tváram nášho šoubiznisu. Známy herec sa pred niekoľkými mesiacmi rozviedol so svojou manželkou Denisou. Tá bola súčasťou jeho života počas dlhých trinástich rokov, dvojica má dokonca spoločného synčeka - Huga. No a teraz...

O tom, že Michal nie je sám, sa šepkalo už dlhšie, A aktuálne to herec priznal denník cas.sk.. Aj napriek tomu, že bývalí manželia spolu vychádzajú nad pomery, herec prezradil, že v jeho živote sa vyskytla nová žena, ktorá ho robí šťastným,

„Áno, je to pravda. Mám priateľku Lenku. Zoznámili sme sa v septembri na tradičných „hodoch“ vo Velkých Bíloviciach (mesto na Morave), odkiaľ Lenka pochádza. Už 20 rokov však žije v Anglicku, kde má aj podnikateľské aktivity,“ prezradil pre spomínaný plátok.

Z jeho slov je zrejmé, že dáma jeho srdca nie je typ ženy, ktorý by sa potreboval zviditeľňovať prostredníctvom svojho partnera. „Práve preto ani pri našom zoznámení a ešte nejaký čas potom, Lenka netušila, kto som a čomu sa venujem. Čo mi, mimochodom, bolo nesmierne sympatické,“ priznal Michal Hudák.

„Už pri zoznámení sme obaja cítili, že si veľmi dobre rozumieme a že budeme veľmi dobrí priatelia. Časom však naše priateľstvo prerástlo do vzťahu a napriek tomu, že ani jeden z nás žiadny vzťah nehľadal. Vesmír to zariadil po svojom a my sme mu za to vďační,“ dodal herec, ktorý snáď konečne nájde šťastie po boku vytúženej ženy.

