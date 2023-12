Bolestivé priznanie Kollárovej EX: Zažila týranie, psychické násilie aj alkoholizmus!

Kateřina Brožová (Zdroj: Instagram K.B.)

PRAHA - Kateřina Brožová (55) patrila odjakživa k najsexi herečkám Česka. Namäkko z nej boli mnohí muži, aj slovenský politik Boris Kollár. Už dlhší čas je však blondíka single. A teraz prezradila dôvod - v minulosti totiž zažila týranie, psychické násilie aj alkoholizmus. A strach, že by to prežila znova, je obrovský!

Kateřina Brožová núdzu o mužský záujem nikdy nemala. Za sebou má 7-ročné manželstvo s podnikateľom Zdeňkom Tomanom, s ktorým má dcéru Kateřinu (22), známy je aj jej vzťah so slovenským podnikateľom Borisom Kollárom. Posledným oficiálnym partnerom, o ktorom verejnosť vie, bol Jaromír Soukup, s ktorým má Agáta Hanychová dcéru Rozárku. Odvtedy sa objavuje sama.

A má na to dôvod. Dáva si totiž oveľa väčší pozor, koho si pripustí k telu. Dôvodom sú skúsenosti zo vzťahov, ktoré v minulosti mala. „Dostala som sa do situácií, kedy som musela veľmi prekonávať svoje psychické prepady, pretože som zažívala veci, ktoré mi takmer zničili život alebo to mohlo dopadnúť naozaj zle. Stretla som sa s psychickým násilím, s alkoholizmom vo svojom okolí a ďalšími vecami. Nemôžem byť konkrétna, toto sa nahlas nehovorí, ale s násilníkom skúsenosti mám. Bola som klasická obeť,“ šokovala svojím priznaním pre Blesk.cz Brožová.

(Zdroj: Instagram K.B.)

„Vlastne mi trvalo veľmi dlho, než som to zistila. Myslím si, že veľa žien, ktoré žijú v podobnom toxickom vzťahu rôzneho druhu, si to jednoducho nechce a ani nemôže priznať, pretože tam sú deti, alebo sa skrátka boja odísť, pretože nevedia, ako by si v živote poradili. Tie ženy tam takto zotrvávajú a môže to dopadnúť aj zle,“ myslí si Kateřina. Ona sa vraj v tom čase obrátila na liečitela, ktorý pracuje s energiami, a to jej vraj pomohlo.

„Ja som v každý vzťah verila, bola som zamilovaná a jednoducho som niektoré veci nechcela vidieť. To tak býva, človek si nerád prizná pravdu, snaží sa to rôznym spôsobom vysvetľovať a ospravedlňovať. Ale ono sa to stále vracia, pretože jednoducho ten problém existuje,“ dodala známa Češka s tým, že sa stretla aj s domácim násilím. „Áno, partner na mňa položil ruku. Zahojilo sa to a šla som ďalej. Už je to veľmi dávno a stalo sa to vo výbuchu emócií.“

(Zdroj: Profimedia)