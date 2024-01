TRAGÉDIA u Kollárovej EX: Smrť pod kolesami vlaku... Okamžitý návrat z dovolenky!

(Zdroj: Instagram K.B.)

Dovolenka na Maldivách sa bývalej partnerke Borisa Kollára zmenila na horor. Najprv sa jej do raja dostala informácia, že sa jej pes stratil, a tak sa ho snažila nájsť nadiaľku. „SOS! Prosím o pomoc... Môj Jordy sa stratil v Prahe Řepy. Utiekol z kliniky Jaggy, keď ho venčili. Prosím, hľadajte. Je veľmi dobrý, ale vystrašený. Odmena 30 000 korún nálezcovi,“ zverejnila prosbu herečka, ktorá sadla na prvé lietadlo domov.

Informácia o stratenom psovi okamžite obletela sociálne siete. No príbeh, bohužiaľ, nemal šťastný koniec. Jordy sa síce našiel, no mŕtvy - zrazil ho vlak. A Kateřina z toho viní veterinárnu kliniku, ktorá sa počas jej neprítomnosti mala o neho starať. Verila, že práve tam by mohol mať najlepšiu starostlivosť, no opak sa napokon stal pravdou.

„Zabili mi môjho miláčika. Zveríte člena rodiny, pre ktorého by ste dýchali veterinárnej klinike, aby o neho bolo po potrebný čas postarané, keby prišiel zdravotný problém. Oni ho pustia pri venčení z vôdzky, hoci ho nepoznajú a nevedia, ako bude reagovať, aj keď je to starší a nie úplne zdravý pes,“ vyjadrila sa webu Super.cz Brožová.

(Zdroj: Instagram K.B.)

K smutnej udalosti sa už stihla vyjadriť aj spomínaná klinika, ktorá tvrdí, že ide o zlyhanie jednotlivca. „Smutná udalosť, ktorá sa stala v noci na 10. januára, kedy pri venčení utiekol z našej kliniky pes, ktorý bol následne zrazený vlakom, nás nesmierne mrzí. Všetko vzniklo tak, že veterinárna sestra, ktorá vykonávala nočnú službu, chcela veľkým psom dopriať viac pohybu, a tak ich prevádzala do väčšieho výbehu. Počas niekoľkometrovej nechránenej trasy medzi výbehmi sa jej jeden zo psov vytrhol, utiekol a bohužiaľ sa ho už nepodarilo chytiť,“ napísal riaditeľ kliniky na sociálnej sieti Facebook.

Herečke sa ospravedlnil a dodal, že je pripravený jej uhradiť všetky náklady, ktoré jej touto situáciou vznikli. „Veľmi ľutujeme celú udalosť, ktorá nebola systémovým pochybením, ale šlo o osobne zlyhanie našej pracovníčky, ktorá miluje zvieratá a chcela psom pri dlhom pobyte u nás dopriať viac pohybu vo väčšom výbehu. Už sme pripravili a prijali sériu opatrení, aby sa podobný prípad v budúcnosti neopakoval,“ doplnil riaditeľ.