Haščákovej (†43) muž v rukách POLÍCIE len 3 mesiace pred jej smrťou: DOMÁCE NÁSILIE!

SARASOTA - O tom, že Barbara Haščáková (†43) to v USA nemala ľahké, sa už popísalo veľa. Najlepšie vzťahy vraj nemala ani s manželom Stevenom Soukupom (54), ani so svokrou Josephine. Po speváčkinej smrti sa však na verejnosť dostávajú stále nové informácie. Jej muža mala v auguste riešiť polícia... Pre domáce násilie!

V minulých rokoch sa viackrát na verejnosti objavila správa, že manžel speváčky Barbary Haščákovej je násilník. Najprv to sama napísala na svojom profile na sociálnej sieti: „Môj manžel je násilník, prosím, pomôžte,“ no keď jej ľudia pod príspevkom ponúkali pomoc, status po pár hodinách z internetu stiahla a tvrdila, že niekto sa jej nabúral do fanpage.

V roku 2016 malo navyše dôjsť k incidentu medzi ňou a jej svokrou Josephine. „Privolali ma na parkovisko pred obchodom T.J.Maxx k potýčke dvoch žien a jedného muža,“ uviedol v reporte z 10. augusta 2016 americký dôstojník Daneman. „Obeťou bol muž, na ktorého obvinená (Haščáková, pozn. red.) útočila najprv slovne a neskôr aj fyzicky,“ dodal policajt a dostal, že speváčka vyzerala intoxikovane a vysoko emotívne.

To sa udialo pred 7 rokmi... No zdá sa, že ani po takej dlhej dobe manželia medzi sebou lepšie vzťahy nemali. Aktuálne sa totiž na verejnosť dostala informácia, že len 3 mesiace pred Barbarinou smrťou jej manžela Stevena riešila polícia. Muža zatkli 27. augusta 2023 za domáce násilie. Ako dôkaz je zápis, ktorý sa dá dohľadať aj na internete. Navyše, ako informuje Nový čas, k incidentu u Barbary doma malo dôjsť len 4 dni po tom, čo Stevenova mama zomrela.

