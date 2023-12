Jasmina Alagič (Zdroj: Ján Zemiar)

Jasmina Alagič v ringu? Snívam o tom a láka ma to! (Zdroj: Vlado Anjel)

Jasmina Alagič má pracovných ponúk v poslednej dobe naozaj dosť. Uplynulý víkend svoje moderátorské schopnosti ukázala na galavečere Fight Night Challenge 5. V ringu sa previedli mnohé známe osobnosti ako napríklad bývalý farmár Imi Barón Štefaník, raper Momo či bývalý hokejista Marcel Hossa.

Nás zaujímalo, či by si Jasmina vedela predstaviť aj samú seba v takejto situácii. „Veľakrát o tom snívam. Veľakrát by som boxovala rada, je mi to veľmi blízke. Avšak sama nemám na to odvahu ešte," priznala v úvode.

„Ja to beriem ako šport, takže myslím si, že by som vedela ísť do zápasu, ale nie som na to podľa mňa psychicky pripravená, nie som na to tak silná ako tie baby, ktoré tie zápasy dávajú alebo tí chlapi. Ale zároveň, láka ma to," vyjadrila sa v rozhovore pre Topky.sk. Celý rozhovor s Jasminou a galériu z tejto udalosti nájdete vyššie.

(Zdroj: Vlado Anjel)