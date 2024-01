Rytmusovi a Jasmine VYKRADLI DOM za bieleho dňa: Zlodeji si odniesli veci za 84-tisíc eur!

(Zdroj: Instagram J.A.V./P.R.V.)

Rok 2023 pre Patrika Rytmusa Vrbovského a Jasminu Alagič neskončil najlepšie. Ako informuje pluska.sk, 30. decembra popoludní sa do ich rodinného domu v Malinove vlámal zlodej. Ten mal najprv preskočiť plot, potom si otvoriť dvere na terase a vbehnúť rovno do spálne hviezdneho pártu. Tam si už potom uchmatol veci za astronomických 84-tisíc eur.

Zobrať mal niekoľko zlatých retiazok, zlatý šperk s veľkou hlavou Ježiša za 3-tisíc eur, zlaté hodinky Rolex za 30-tisíc eur, niekoľko zlatých náramkov (cena jedného bola až 9-tisíc eur) či dokonca zásnubný prsteň za 6-tisíc eur. Páchateľ ukradol aj čierny značkový kufor za 4-tisíc eur. Jasmine tak vznikla škoda viac ako 67-tisíc eur a Rytmusovi 17-tisíc eur.

(Zdroj: Instagram J.A.V.)

Ku krádeži došlo za bieleho dňa, keď nikto nebol doma. „Všetci by si mali zobrať príklad z toho, že netreba podceňovať zabezpečenie, ktoré na dome máte, aj za bieleho dňa. Toto je asi to, čo by som chcela všetkým odkázať. Zároveň sme však vďační, že to dopadlo tak, ako to dopadlo a teda, že nemáme žiadnu fyzickú, psychickú a v podstate ani materiálu ujmu, takú, ktorá by nás naozaj veľmi mrzela,“ vyjadrila sa Jasmina.

Informáciu potvrdila aj polícia. „Policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Senci vyšetrujú okolnosti krádeže do jedného z domov v obci Malinovo. Zo strany vyšetrovateľa je v tejto súvislosti vedené trestné stíhanie vo veci trestného činu porušovania domovej slobody v jednočinnom súbehu s trestným činom krádeže,“ vyjadril sa hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff.

Jasmina a Rytmus zverejnili ku krádeži vyjadrenie aj na sociálnej sieti Instagram: