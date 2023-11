Andy Kraus v rukách lekárov: Po BEŽNOM vyšetrení… OKAMŽITÁ OPERÁCIA!

(Zdroj: Jan Zemiar)

BRATISLAVA - Herec Andy Kraus (56) mal v poslednom období pocit, že začal mať problémy so zrakom. Rozhodol sa preto vyhľadať lekára. To ešte netušil, že pomerne bežné vyšetrenie u očného ho takmer v priebehu pár hodín dostane na operačný stôl...

Andy by si pri návšteve lekára ani nepomyslel, že zhoršený zrak jedného oka bude znamenať obrovský problém, ktorý bude treba akútne riešiť. „Minulý pondelok som bol u lekára s okom, lebo sa mi začal zhoršovať zrak. Tam prišli na to, že je to akútne a že sa mi odlupuje sietnica,“ prezradil pre cas.sk scenárista.

Zákrok absolvoval takmer okamžite. „Pár hodín na to som už absolvoval operáciu, ktorá našťastie dopadla dobre, ale musel som jednu noc ostať prvýkrát v mojom živote v nemocnici,“ dodal Kraus, ktorý mal doteraz to šťastie, že hospitalizovaný ešte nebol.

Našťastie ale všetko dobre dopadlo a teraz je Andy opäť v plnom pracovnom nasadení. Oko bude v poriadku, no scenárista priznal, že naň ešte nevidí „Už nemám žiadne bolesti a fungujem normálne, stále ale na to oko nevidím a pozerám sa akoby cez filter. To sa bude pomaly lepšiť a asi za týždeň by som mal vidieť rovnako ako vtedy, keď bolo všetko v poriadku,“ dodal pre spomínaný denník Andy, ktorému želáme skoré uzdravenie.

