TRABLE markizáckeho páriku: Vrátili sa z dovolenky, ale... Tak s týmto vôbec NERÁTALI!

Vrátili sa z dovolenky, no ich kufre nedorazili! (Zdroj: Insatagram L.CH.)

BUDAPEŠŤ - Markizácky párik si v posledných dňoch užíval dovolenku na Zanzibare. Na Nový rok sa vracali domov, no a s týmto vôbec nerátali!

Laura Chrebetová a Martin Kulhánek na začiatku decembra odcestovali na dovolenku. Zo Zanzibaru sa svojim fanúšikov pravidelne prihovárali a podelili sa aj s krásnou novinkou. Onedlho sa totiž stanú rodičmi.

Včera po dlhých týždňoch pricestovali do Európy, no a toto ich poriadne zaskočilo! „Včerajší let sme inak prežili úplne v pohode, jediný zádrhel prišiel, až keď sme čakali v Budapešti na kufre,“ napísala Laura na sieti Instagram.

(Zdroj: Instagram L.CH.)

„Pretože tam sme zistili, že naše kufre nedocestovali s nami a predĺžili si dovolenku v Egypte a tým pádom sa ich dočkáme 5. - 6. januára,“ pokračovala s tým, že ich batožiny ostali v Káhire. „A najväčší fail je ten, že som si pribalila do kufra ananás, že zoberiem domov ochutnať. Tak som veľmi zvedavá v akom stave príde,“ dodala so smiechom.