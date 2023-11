Michaela Kaprálikova a Dominika Richterová (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Nedeľa večer patrila veľkolepej premiére rozprávky Prianie. Dozorný prst nad slovenským dabingom mala charizmatická herečka Michaela Kapráliková. Tomuto džobu sa venuje už dlhé roky, no a rovnako tak aj jej manžel - Martin Kaprálik. Na nadabovaní rozprávky sa ale nepodieľali iba oni dvaja - prstíky v tom majú dokonca aj ich dve deti - Martinka a Miško. No a keďže herectvu sa venuje doslova celá rodina... V niektorých momentoch to majú celkom náročné!

Pri rozhovore s Miškou nás zaujímalo, či spoločne s Martinom deti k dabovaniu cielene viedli alebo sa to stalo tak nejak "automaticky". „Čo sa týka Maritnky, ona mala štyri roky, keď začala dabovať. Ešte nevedela ani čítať. Priviedla ju k tomu Janka Strinsková. Ale niet sa čomu čudovať, keďže sme obaja herci. Miško to skúsil, zapáčilo sa mu to... A teraz študuje herectvo," povedala nám pyšná mamina.

Slovenskej herečke sa splnilo veľké PRIANIE: TOTO je pre ľudí bežné, ale... Bolo im smutno! (Zdroj: Ján Zemiar)

No a keďže spomínaná rozprávka, na ktorej premiére sme sa stretli, niesla názov Prianie, spýtali sme sa aj na to, aké je to jej. Miška ich má viacero, no najviac sa teší na to, že tohtoročného Silvestra konečne strávi celá rodina spolu. V ich domácnosti to totiž vôbec nie je bežné, keďže Martin Kaprálik zvykne mať pracovné povinnosti a tento čas trávi v divadle.

A herečka sa netají tým, že tatino im počas Silvestra chýba a všetkým je za ním smutno. Viac už sa dozviete v našom video-rozhovore vyššie!

(Zdroj: Ján Zemiar)

(Zdroj: Ján Zemiar)