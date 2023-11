MEGA hádka na Farme: Obrovská spŕška vulgarizmov a potom… Takýto VÝBUCH tu ešte nebol!

(Zdroj: TV Markíza)

BRATISLAVA - Atmosféra na Farme čoraz viac hustne. Počas tohto týždňa súťažiacich zaskočil nečakaný zvrat - bolo im oznámené, že odteraz budú fungovať v pároch, ktoré vznikli náhodným žrebovaním. Do dvojice sa tak dostali aj dvaja ľudia, ktorí podľa ostatných pracujú najmenej - Azra a Peťo. A paradoxom je, že hoci temperamentnú tmavovlásku doteraz považovali za najväčšieho lenivca, situácia sa nečakane otočila. A potom... Fuuu!

Spočiatku to vyzeralo tak, že z Azry a Peťa vznikol pár, ktorý si vzájomne rozumie. Spoločne stvárali všelijaké bláznovstvá a veľa sa nasmiali. Zvrat prišiel v momente, keď sa z Peťa stal sluha, a keďže je s ním Azra zviazaná, musí mu pomáhať. A hoci by človek čakal, že táto dvojica veľa roboty neurobí, mnohých práve Azra prekvapila.

Peter sa totiž chcel vykašľať na niekoľko povinností, jeho "dvojička" však trvala na tom, aby ich urobil. A osobne mu pomohla aj pri takej nepríjemnosti, ako kŕmenie prasiatok – tomu sa chcel Peťo vyhnúť, keďže by prišiel do kontaktu s ich exkrementmi. "Špinavú robotu" napokon urobila Azra, ktorá mu urobila prednášku, že sa na zvieratá vykašľať nemôže, lebo na Farme sú prvoradé. Rovnako tak sa mu snažila dohovoriť, že ak niečo povie farmár týždňa, skrátka to platí.

Z jej postupného obratu boli príjemne prekvapení aj ostatní farmári. To, že Azra dbá na vykonanie povinností, sa ale evidentne nepáčilo Peťovi, ktorý mal problém aj s tým, aké úlohy mu Mirka - farmárka týždňa - zadala. A najväčšie nervy chytil v momente, keď mu rázna blondínka začala vyčítať, že nerobí absolútne nič.

Farmári sedeli za jedným stolom a hádka postupne gradovala. Do konfliktu sa napokon zapojila aj Azra, ktorá si Peťa podala a napokon prišlo k obrovskému výbuchu, kriku a neskutočnej spŕške vulgarizmov. „Zbaľ sa a vypadni,” odkazujú diváci Peťovi, pričom obdobné slová mu venovala aj samotná Mirka. Viac uvidíte vo videu nižšie!

