Na vzostupe je znepokojivá zábavka: Umelá inteligencia obnažuje ženy na fotkách, aplikácie sú čoraz populárnejšie

Ilustračné foto (Zdroj: Gettyimages.com)

LOS ANGELES - Svet informačných technológií zaznamenal za posledných pár rokov priam exponenciálny vzostup v oblasti vývoja. Niektoré vychytávky sa človeku hodia do bežného života, iné zas na prácu, no niektoré sú priam znepokojujúce, no aj im sa venuje náležitá pozornosť, keďže človek je tvor "hravý". Práve v tejto oblasti sa začal neutíchajúci a znepokojivý trend aplikácií, ktoré sú určené na odstraňovanie šiat z fotografií žien za pomoci umelej inteligencie. Táto predovšetkým pánska zábavka začína úradovať čoraz viac.