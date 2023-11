Opitý hudobník NAPADOL Michala Davida: Manželka ho obhajuje... Je vážne DUŠEVNE CHORÝ!

Michal Ondráček vyvádzal na krste nového albumu Michala Davida. (Zdroj: Profimedia)

Správanie Romana Ondráčka na krste nového albumu Michala Davida včera obletelo českými médiami. Zdalo sa, že si doprial viac pohárikov alkoholu, ako dokázal ustáť a potom doslova vyvádzal. Najprv si na pódiu pustil ústa na špacír a keď sa ho snažili umlčať, zahnal sa vraj a chcel dať päsťou hudobníkovej manželke. Z podniku ho preto musela vyviesť ochranka.

„Všetko bolo v poriadku dovtedy, než prevzal slovo Roman. Mal dlhý monológ, v ktorom blabotal nezmysly, napríklad, že ma rádiá nechcú, ale on ma do nich dokázať dostať, a tak ďalej. Bolo to trápne, že ho chceli umlčať, ale on odmietal zliesť z pódia. No a potom sme spolu zaspievali Rakeťákov, ako bolo v pláne. Keď bolo po všetkom, moja Marcela mu niečo ostrého povedala a on sa zahnal, že jej dá päsťou. A tak ho okamžite vyviedli, aj keď sa priečil,“ povedal Blesku David.

Po všetkom sa českému eXtra.cz ozvala Ondráčkova manželka, ktorá sa rozhodla uviesť veci na pravú mieru a manželovo správanie verejne obhájiť. „Manžel trpí závažným duševným ochorením, ktoré aktuálne riešime. Jeho správanie sa včera vymklo kontrole, čo pri jeho ochorení nie je bohužiaľ nič neobvyklé,“ vysvetlila. „S Michalom a jeho manželkou som hovorila a veľmi im ďakujem, že toto vysvetlenie prijali s pochopením. Pre rodinu je to veľmi ťažké,“ dodala a poprosila verejnosť o zhovievavosť.

