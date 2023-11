Ostrý KONFLIKT: Opitý hudobník NAPADOL Michala Davida a jeho ženu... Vyviedla ho OCHRANKA!

Michal David (Zdroj: Jan Zemiar)

PRAHA - Mala to byť nezabudnuteľná chvíľa Michala Davida (63), no večer sa takmer skončil drámou. Na krste jeho nového albumu si člen bývalej skupiny Těžkej Pokondr, Roman Ondráček (57), doprial zrejme viac alkoholu ako dokázal ustáť. Začal totiž robiť problémy... V úmysle mal uštedriť zopár rán hostiteľovi večera a jeho manželke (62). Musela ho vyviesť ochranka!

Michal David v týchto dňoch oslavoval nový album v spoločnosti svojich priateľov a blízkych. Medzi pozvanými nechýbal bývalý člen skupiny Těžký Pokondr, Roman Ondráček. No keď ho hudobník pozýval, určite nepočítal s tým, že práve on bude počas večera robiť problémy.

V pláne bolo, že si spoločne s Davidom zaspievajú a pokrstia album, no Ondráček si zjavne doprial viac pohárikov alkoholu, ako dokázal ustáť. No namiesto dobrej nálady, sa začal správať agresívne. Dokonca chcel napadnúť samotného hostiteľa večera a jeho manželku. Začal do nej násilne strkať.

Michal David a Roman Ondráček (Zdroj: Profimedia)

„Všetko bolo v poriadku dovtedy, než prevzal slovo Roman. Mal dlhý monológ, v ktorom blabotal nezmysly, napríklad, že ma rádiá nechcú, ale on ma do nich dokázať dostať, a tak ďalej. Bolo to trápne, že ho chceli umlčať, ale on odmietal zliesť z pódia. No a potom sme spolu zaspievali Rakeťákov, ako bolo v pláne. Keď bolo po všetkom, moja Marcela mu niečo ostrého povedala a on sa zahnal, že jej dá päsťou. A tak ho okamžite vyviedli, aj keď sa priečil,“ povedal Blesku David.

Ochranka Ondráčka z baru nekompromisne vyhodila. „Čo k tomu mám povedať? Je mi ho ľúto! Myslím, že sa chce zviditeľniť, keď ho je už z Pokondra len polka, že to nesie ťažko. Tak človek sa tomu môže akurát smiať. Ja mám radosť z albumu a tú mi nikto skaziť nemôže. Keby sa ale dotkol mojej ženy, tak to by som sa asi vážne nahneval a neviem, ako by to dopadlo. Asi by som mu dala päsťou. Samozrejme by som svoju ženu bránil, toto si k nej nikto nemôže dovoliť,“ dodal spevák.