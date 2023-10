Nenávidená markizáčka: Opustila diváckeho miláčika... Už nie je ani s TÝM DRUHÝM!

V tomto ročníku šou Love Island sa prvý raz stalo, že súťažiaci dobrovoľne opustil vilu. Urobil tak Lu potom, čo Adriana dala prednosť Oliverovi.

Dovtedy boli Adriana a Lu miláčikmi divákov. A tí potom nevedeli blondínke prísť na meno. „Nepriala by som taký návrat do reality vôbec nikomu. Nikdy by mi nenapadlo, že z toho vyjdem ako najväčší zloduch a že ma budú oba národy takto nenávidieť a vylievať si na mne takú zlosť,” povedala teraz pre portál Super.cz.

Vyjadrila sa aj k tomu, čo ju viedlo k zmene partnera vo vile lásky. „Mala som toho chalana úprimne od začiatku rada. Bolo to krásne, dlhý čas som bola šťastná a ľudia sa zamilovali do toho príbehu. Ale život nie je rozprávka. Nastali tam isté okamihy, keď toho bolo na nás už veľa a boli tam problémy, s ktorými sa nedalo v tej chvíli už pracovať,” vyhlásila s tým, že časom už nebola taká šťastná, lebo raz boli s Luom vo vzťahu hore a raz dole.

„Už keď sme spolu boli 24 hodín denne, začala sa vo mne hromadiť taká averzia a nemôžete nikam odísť, napríklad ísť si zacvičiť do fitka, furt musíte byť spolu. V tej chvíli som prestala cítiť takú náklonnosť,” dodala neskôr.

(Zdroj: TV Markíza)

Celý ich príbeh lásky zaklincoval okamih, keď sa na nejaký čas pomiešali s iným párom. „V tej chvíli, keď sme sa rozdelili a Lu si vybral pri ohnisku Peťu a ja som bola s Oliverom, on mi zrazu bol väčšou oporou. To diváci úplne nevideli, ale ľudia vo vile mi hovorili, že viac žiarim a som šťastnejšia. Po dlhom rozhovore som sa rozhodla, že to skúsim s tým Oliverom,” povedala k tomu, prečo dala prednosť inému mužovi.

Ale... „Nemôžem povedať, že by to bola úplne láska, lebo sme tam boli spolu týždeň,” vyhlásila Adriana. A ukázalo sa to aj po odchode z vily. „Pár v Love Islande neznamená, že spolu tí ľudia chodia a že spolu musia byť do konca života. Čo sa týka nášho vzťahu, uvidíme, ale aktuálne nemôžem povedať, že by sme tvorili pár. Sme v kontakte, ale je to skôr na tej kamarátskej báze,” priznala blondínka.

Zdôraznila však, že sa vídajú a Oliver je jej veľkou oporou. „Ja som teraz v momente, keď sa vyrovnávam sama so sebou, zotavujem sa a potrebujem ešte dosť času a priestoru. S Olim sme si to samozrejme hneď vykomunikovali, je tu celý čas pre mňa a podporuje ma,” uviedla.

(Zdroj: Tv Markíza)