TOTO Markíza ešte nezažila: ZRADA a nečakaný odchod!

(Zdroj: TV Markíza)

Markizácka šou Love Island si získala nespočetné množstvo fanúšikov. Ľudia si vybrali svojich favoritov, ktorým držia palce. Obľúbeným párom vo vile boli aj Adriana Brabencová a Lu Jambor, ktorým to prialo celé Česko i Slovensko. Avšak vo vile prišlo k obrovskému zvratu, ktorý nikto nečakal...

Sympatický fešák chcel vedieť, či ich vzťah je natoľko silný, že ustojí aj skúšku ohňom. Rozhodol sa teda, že si s kolegom Oliverom vymenia partnerky. Lu tak tvoril pár s hnedovláskou Petrou a Oliver s Adri. No a ako sa ukázalo, hneď pri prvej príležitosti ho jeho láska zradila.

Adriana sa zapozerala do Olivera, s ktorým už mala vo vile aj intímnosti. Lámač ženských sŕdc tak ostal z celej situácie veľmi sklamaný. Pri poslednom ohnisku všetkých prekvapil svojím nečakaným stanoviskom. Do páru si ho chcela zobrať Natálie Kočendová, známa z druhej série Love Islandu.

„Už dlhý čas mám v hlave jedno meno, ale vlastne vďaka dnešnej hre som si uvedomila, že nechcem zdieľať ani posteľ s niekým, kto neustále klame do očí,” uviedla blondínka, ktorá narážala na Olivera. „Z toho dôvodu som to prehodnotila a vyberám si niekoho iného. A tým je Lu,“ dodala.

Lu nechápal, že vyslovila práve jeho meno. No a potom to prišlo... Keď ho moderátorka Zorka Hejdová vyzvala, aby sa premiestnil k Natálii, neurobil tak. „Keď sme do tejto šou šli, tak nikto z nás nečakal, že tu nájde lásku. Ja som ju tu našiel. Aj keď zostala neopätovaná. To samozrejme chápem. Citom sa rozkázať nedá. Preto by som rád povedal, Adri, Oliver, odpúšťam vám. A ospravedlňujem sa, ak som vám tú situáciu sťažil,“ začal v úvode.

„Rád by som oficiálne odstúpil zo súťaže,“ šokoval svojimi ďalšími slovami. Zaskočená ostala aj Zorka. „Môžem vám povedať, že toto sa v Love Islande Česko Slovensko stalo teraz prvýkrát. Ak si naozaj presvedčený o svojom rozhodnutí, dávam ti priestor, aby si povedal, čokoľvek máš na srdci. A choď sa zbaliť,“ reagovala moderátorka. Lu sa teda s kolegami rozlúčil a išiel si pobaliť svoje veci. Veľkej láske je tak koniec.

