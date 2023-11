UTAJENÝ ÚRAZ markizáckeho fešáka: VŠADE KRV... Prepichlo mu nohu!

Tak toto nevyšlo! (Zdroj: pixabay.com)

Lu Jambor sa do povedomia verejnosti dostal vďaka účinkovaniu v tretej sérii Love Island. Jeho srdce si získala blondínka Adri, ktorá mu ho nakoniec aj zlomila. Markizácky fešák sa z toho celého nespamätal ešte doteraz a ako sám vraví, musí si to všetko nechať uležať v hlave. Všetko chce prosto čas.

S blondínkou, do ktorej sa počas účinkovania zaľúbil, však nepretrhol všetky väzby. „My sme v kontakte. Zaujímam sa o to, ako sa má, ako to zvláda, keďže to, čo sa deje jej smerom, je fakt extrémne nepríjemné. A preto sa aj snažím vždy, keď môžem, nejako si ju verejne zastať, aby tí ľudia proste dali pokoj,” prezradil v rozhovore pre Topky.sk, v ktorom si tiež zaspomínal na svoj pobyt vo vile.

(Zdroj: TV Markíza)

A nekrvácalo mu len srdce, ale aj niečo iné. „Mal som nejaké úrazy. Trošku som zakrvavil celú vilu. Raz mi padlo 15 tanierov na nohu a vlastne ako padali, tak sa rozbíjal jeden po druhom. A to mi jednu nohu akože prepichlo,” šokoval svojimi slovami. Tam to však nekončilo!

Ladislav Jambor alias Lu (Zdroj: Vlado Anjel)

„Potom som zase druhou nohou stúpil na taký lávový kameň, takže jednu som mal akoby zvrchu bodnutú a druhú zospodu a dvakrát som vlastne krvácal na vile,“ opísal. „Tak to som potom aj kríval. Každý deň mi to museli zalepovať, tak to bolo také, že trošku to komplikovalo aj niektoré súťaže, keď som s tým do vody nemal chodiť...“ dodal na záver. Celý rozhovor s Luom si môžete vypočuť nižšie.