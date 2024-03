Dnes Ľubomíra Stankovského odprevádzali do neba (Zdroj: Ján Zemiar)

POSLEDNÁ ROZLÚČKA s legendárnym Stankovským (†72): Zbohom mu prišli dať Ráž i Baláž... Dôležitý človek nedorazil! (Zdroj: Ján Zemiar)

Správa o úmrtí legendárneho hudobníka Ľubomíra Kyslíka Stankovského, prišla v sobotu popoludní. Oznámila to kapela Modus, ktorej bol spoluzakladateľom. „S hlbokým zármutkom vás bohužiaľ musíme informovať, že nás navždy opustil náš najbližší kamarát, kolega a jeden zo zakladateľov Modusu, Ľubko "Kyslík" Stankovský. Ďakujeme za všetko,“ informovali kolegovia zo skupiny. Hudobník naposledy vydýchol v piatok 8.3.

Ako poctu pre Kyslíka si jeho kolegovia zo skupiny pripravili vynovenú pieseň Sklíčka dotykov, ktorú dokončili len predvčerom. „Chceli sme to trošku neskôr dokončiť, ale tým, že sa to tak celé vyvinulo, tá situácia, tak sme si povedali, že to spravíme, ako poctu Kyslíkovi, čím skôr. Tak sme to dokončili včera nejak o 11-tej večer,“ prezradil Juraj Zaujec, člen kapely Modus, ktorý bol včera spolu s Jánom Balážom, hosťom Popoludnia s Petrou Bernasovskou. Prerobená pieseň zaznela aj na poslednej rozlúčke.

Dnes sa od 17:00 v bratislavskom Krematóriu s hudobníkom lúčili kamaráti, kolegovia aj fanúšikovia. Posledné zbohom mu prišli dať Ján Baláž i Jožo Ráž, Marián Greksa, Beáta Dubasová či Igor Kmeťo. Janko Lehotský však nedorazil. Fotografie z dojemnej rozlúčky nájdete v galérii vyššie.

Posledná rozlúčka s Ľubomírom Stankovským (†72). (Zdroj: Ján Zemiar)

Ľubomír Stankovský sa narodil 23. augusta 1951 v Bratislave. Vyštudoval strednú priemyselnú školu strojnícku. No jeho kroky ho zaviedli k hudbe. V roku 1967 založil skupinu Modus spolu s Jánom Balážom a Mirom Žbirkom. V kapele pôsobil do roku 1973. Na hudbu nezanevrel, venoval sa jej aj naďalej s inými umelcami ako napríklad Vladom Hroncom či Dežom Ursinym. V 80. rokoch sa vrátil naspäť do kapely Modus, kde naspieval svoju najznámejšiu pieseň Ty, ja a moj brat, ktorú všetci poznajú pod názvom Sklíčka dotykov. Kapelu Modus sa mu spolu s Jánom Balážom podarilo oživiť v roku 2018. Česť jeho pamiatke.