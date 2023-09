Peter Marcin OTVORENE o kariére: Na toto sa už NECÍTIM!

Peter Marcin (Zdroj: Maarty)

Na TOTO sa už Peter Marcin vo svojej kariére NECÍTI! (Zdroj: Maarty)

Meno Peter Marcin nemusíme predstavovať snáď nikomu. Obľúbeného slovenského komika mnohí poznajú ako Františka Stromokocúra, pani Máriu či malého Mirka. Na nezabudnuteľné postavy, ktoré sa Slovákom vryli do pamäti spomína rád, ale...

Jednoducho, vo svojom veku sa už necíti na to, aby si na seba dával takéto kostýmy. „Nechýba mi to, lebo jednak už sa na to necítim vekovo, lebo už si dávať kostým pani Márie alebo malého Mirka... Už sa na to naozaj necítim,“ priznal v rozhovore pre Topky.sk. Momentálne ho však diváci na televíznych obrazovkách môžu vidieť v celkom inom svetle.

Peter Marcin ako pani Mária v Uragáne. (Zdroj: Reprofoto/Youtube)

A to v jeho šou s názvom Neskoro večer, kde si podobnú zábavu sčasti nahrádza. „Vynahrádzam si to v Neskoro večer, lebo Neskoro večer nie je len talk, ale aj šou a tam sú naozaj scénky, pesničky, paródie aj sa tam prezliekame, aj rôzne veci robíme, čiže tam si to vynahradzujem v takej menšej miere,” vysvetlil nám. To, ako vznikla postava pani Márie v legendárnej šou Uragán, sa dozviete v rozhovore vyššie.

(Zdroj: RTVS)