Andy Kraus po 20 rokoch priznal: Album skupiny Krímeš okamžite ZAKÁZALI… Predával sa NAČIERNO!

BRATISLAVA - Od čias, kedy Andy Kraus (55) a Peter Marcin (56) žali úspechy so zábavnou reláciou Uragán, uplynulo už 20 rokov. No program sa stal natoľko legendárnym, že dodnes si ho pamätajú ľudia na celom Slovensku. Výraznou súčasťou projektu bola aj skupina Krímeš, ktorá v roku 2003 vydala vlastný album. Na pulty obchodov sa však nedostal. Kraus v podcaste Zoznam:sa prezradil, že úrady ho okamžite zakázali. Predával sa potom načierno!

Andyho Krausa verejnosť vníma nielen ako úspešného slovenského scenáristu, ale aj ako výborného humoristu, ktorý roky divákov zabával projektom Uragán. Postavy Lászla, Františka Stromokocúra, pani Márie či malého Mirka sa stali legendami. A "maďarská" skupina Krímeš sa stala takým hitom, že ak by ju zaradili do ankety Slávik, vyhrala by zlato.

Andy Kraus a Peter Marcin dokonca vydali aj album, na ktorom bolo nahratých 11 svetových hitov vtipne prespievaných do slovenčiny. Za všetky spomeňme Pridaj mi, Vytlač hnis či Sereme. No hoci si piesne spievalo celé Slovensko a texty poznal každý, až teraz po 20 rokoch Andy priznal, že album úrady hneď po vydaní zakázali. Do obchodov sa tak ani nedostal.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Tv Markíza

„On oficiálne vydaný bol, ale hneď ho aj zatrhli, lebo tam neboli doriešené nejaké autorské veci. Vtedy vydavateľ povedal, že všetko je vyriešené. On to iba nahlásil na nejaké tantiémové úrady, ale neriešil priamo s autormi hudby a textov, či to je v poriadku,“ prekvapil Kraus vysvetlením, prečo sa jediný album fiktívnej skupiny Krímeš nedal kúpiť.

Aspoň nie oficiálnou cestou. „My sme sa až po dvoch rokoch právnych analýz dozvedeli, že sa to mohlo, lebo je nejaký taký zákon, že paródia... Takže to CD-čko stiahli skôr, ako ho stihli distribuovať do obchodov, kde už boli objednávky na neviem koľko kusov. My by sme už neviem koľko platinových platní mali...“ uviedol Kraus.

Galéria fotiek (6) Zdroj: Tv Markíza

Napriek tomu sa verejnosť k albumu dostala... Predával sa načierno. „Šikovníci na Miletičke si urobili kšeft,“ povedal Andy so smiechom. „Podľa mňa tých pirátskych verzií sa predalo 100 tisíc minimálne,“ šokuje Kraus, ktorý tak na úspechu albumu mohol pekne zarobiť... Keby ho úrady hneď (a ako sa neskôr ukázalo – neprávom) nezakázali.

Len pár ľudí na Slovensku má vraj originál albumu Krímeš. „Zopár ľudí má originál, lebo my tým, že sa to nepredalo, tak sme si to zobrali a porozdávali známym... Ale oficiálne sa to CD-čko nepredávalo,“ dodal Kraus. Viac o jeho kariére, o tom, že na natáčaní Susedov mali profesionálnych smieškov, aj to, aký má vzťah s Petrom Marcinom, sa dozviete v podcaste Zoznam:sa.