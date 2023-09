(Zdroj: TV Markíza)

BRATISLAVA - Tak toto už nikto nečakal! Uplynulo len zopár dní, odkedy z markizáckeho Love Islandu vypadol jeden z najhorúcejších favoritov. Reč je o fešákovi, ktorého sama moderátorka nazvala ako najsexi kópiu filmového Harryho Pottera. No a aj napriek tomu, že fešný Slovák s prezývkou "Lu" že našiel lásku, z vily sa kvôli nekompromisným pravidlám musel "porúčať"...

Ladislav, ktorého diváci Love Islandu poznajú pod prezývkou "Lu", je sexi a charizmatický umelec, ktorého si fanúšikovia romantickej šou okamžite zamilovali. Aj napriek tomu, že spočiatku tvoril pár s kontroverznou Ráchel, bolo zrejmé, že srdce ho ťahá k úplne inej žene.

Markizácki fanúšikovia JASAJÚ: Na obraz sa NEČAKANE vrátila ZNÁMA TVÁR!

Do oka mu padla Adriana, ktorá jeho city opätovala. Lenže... V momente, kedy sa dali konečne dokopy, nekompromisné pravidlá šou ich rovno rozdelili, no a tmavovlasý krásavec musel z vily odísť. A hoci od tohto smutného momentu prišlo do hry ešte niekoľko ďalších nových fešákov, Adrianu žiadny z nich nezaujal. A dokonca premýšľala nad tým, že šou už opustí.

Jej srdce bolo totižto naklonené priamo k Luovi, ktorého odchod znášala pomerne ťažko. A nielen ona. To, že medzi touto dvojicou ide o skutočnú lásku, si všimli aj diváci. Tí sa doslova vzbúrili, no a, aby toho nebolo málo, spísali aj petíciu, aby sa Lu do šou vrátil. Nuž a... Zdá sa, že veriť v zázraky sa skutočne oplatí.

Priania divákov totiž zostali konečne vypočuté. A nielen ich! Adriana, ktorá zvažovala svoj odchod, sa dočkala nečakaného prekvapenia. Tvorcom to zjavne nedalo a Lu sa vrátil do vily. Jeho vyvolená nedokázala udržať emócie na uzde a... To,ako k tomu došlo, rovnako aj rekacie Adriany a ostatných obyvateľov vily, si môžete pozrieť vo videu vyššie!

