Bývalá moderátorka sa TOTÁLNE spálila: Bola oblečená... Ježiiiiš, vyzerá ako INDIÁN!

Galéria fotiek (4) Zdroj: Instagram KK

BRATISLAVA - Kto sa počas leta nespálil, nech hodí panthenolom! Určite to poznáte. Keď vyjdete na ostré slniečko bez toho, že by ste mali na pokožke aký-taký základ, väčšinou to nedopadne najlepšie. Podráždená a červená pokožka je sama o sebe nepríjemným problémom, no keď je spálenina prispôsobená vzorom na oblečení... Nuž, bývalá moderátorka Kristína Kormúthová bude chvíľku vyzerať ako členka indiánskej rodiny!