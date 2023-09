Tajomstvo Kližanovho NÁVRATU k tenisu: Urobil to kvôli svojej láske Kormúthovej!

Martin Kližan sa vrátil k tenisu kvôli svojej partnerke Kristíne Kormúthovej. (Zdroj: Instagram KK)

BRATISLAVA - Pre všetkých tenisových fanúšikov to bolo obrovské prekvapenie, keď Martin Kližan (34) po dvojročnej pauze oznámil, že sa vracia na tenisové kurty. No a teraz prezradil, čo ho k tomu viedlo. Okrem lásky k tomuto športu to bola aj láska k žene. Urobil to kvôli svojej priateľke Kristíne Kormúthovej (36)!