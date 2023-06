POTVRDENÉ: Tomáš z Ruže už nesmúti… Áno, RANDÍM S MARCELOU!

BRATISLAVA - Láska na druhý pokus! Aj napriek tomu, že Tomáš Tarr si v šou Ruža pre nevestu vybral ako svoju vyvolenú Petranu, dvojici to v reálnom živote nevyšlo a po niekoľkých mesiacoch sa rozišli. Tomáš sa ale nechal počuť, že po návrate na Slovensko má v pláne stretnutie s Marcelou Dolniakovou - temperamentnou tmavovláskou, ktorú aj podľa divákov vylúčil príliš skoro, keďže to medzi nimi očividne poriadne iskrilo. No a dnes je už jasné, že k schôdzke došlo. A nielen to!

Fanúšikovia Ruže svojho času absolútne nechápali, prečo Tomáš poslal domov práve Marcelu, keďže chémia medzi nimi presakovala aj cez televízne obrazovky. Lenže i napriek tomu, že čiernovlasá sexica vilu v Turecku opustila, s Tomášom zostali v kontakte. Aj keď spočiatku len minimálne. „Skončila šou, kontakt upadol. Pretože, prirodzene, nebudem mu vypisovať, keď mal priateľku. No a potom to dáko samé prišlo. Skončil vzťah, Tomi sa ozval, že ako žijem, ako sa mi darí... A nejak sa to formovalo," prezradila Marcela v rozhovore pre web markiza.sk, ktorý absolvovala spoločne s Tomášom.

Televízny ženích ozrejmil, že v čase, keď sa s jeho bývalou partnerkou Petranou rozišli, bol ešte v Thajsku. No a práve vtedy začala aktívnejšia komunikácia s Marcelou. Tej totiž sľúbil kávu ešte počas nakrúcania, keď ju vylúčil. Tomáš priznal, že bol rád, že Marcela je ešte stále je ochotná sa s ním stretnúť, a to aj napriek tomu, že ju vyhodil a dal prednosť iným ženám. Nestretli sa ale okamžite po jeho návrate domov. Tomáš vraj trávil najprv čas s rodinou.

Galéria fotiek () Zdroj: TV Markíza

Napokon ale k dohodnutej "kávičke" skutočne prišlo. „Bolo to pocitovo úplne iné. Pretože keď som ho videla prvýkrát v šou, bol to niekto nový. Nevedela som, čo je zač. Aký je to človek. Ale tým, že sme udržiavali kontakt, tak som teraz mala pocit, že vidím kamaráta, ktorého poznám niekoľko rokov. Bolo to prirodzenejšie, tá emócia," vyjadrila svoje city Marcela a s jej slovami sa stotožnil aj Tomáš, ktorý dodal, že keďže sa videli prvýkrát po takmer trištvrte roku, bolo to zvláštne, no zároveň pekné.

Následne obaja potvrdili, že to, čo sa medzi nimi deje, už presiahlo hranice priateľstva. „Bolo náročné niekam spolu ísť bez toho, aby nás niekto spoznal. Nechceli sme, aby to išlo von cez nejakých ľudí. Stretávame sa, spoznávame sa a trávime spolu čas," povedal opatrne a Marcela dodala, že momentálne majú konečne viac na to, aby sa lepšie spoznali. Potom sa ale obaja svorne a otvorene vyjadrili, že ich momentálny vzťah sa dá oficiálne nazvať "randením" .

„Máme toho spoločného oveľa viac, ako sme si mysleli počas šou. Tam som nemal priestor spoznať ju," tešil sa v rozhovore feši ženích. To potvrdila aj jeho priateľka, ktorá prezradila, že Tomáš v skutočnosti nie je taký seriózny, ako si myslela počas nakrúcania a "bonzla" aj to, že ju prekvapilo, keď ho prvýkrát počula nadávať. No a prejavila aj nejakú tú "zaláskovanosť". „Po dvoch rokoch mám chlapa, ktorý stojí za to," povedala priamo pred kamerou sexi tmavovláska.

Galéria fotiek () Zdroj: TV Markíza

Markízácke hrdličky priznali, že hoci sa stretávajú len približne dva týždne, stíhli toho už pomerne dosť a precestovali aj mnoho slovenských miest. Dvojica má aj nejaké tie spoločné plány a zhodli sa, že keď budú mať menej povinností, radi by spoločne strávili aj čas mimo verejnosti, keďže si chcú dopriať súkromie, na ktoré v slovenských uliciach veľa priestoru nemajú. Na verejnosti sa vraj dotýkajú minimálne, keďže ich ľudia spoznávajú.

Nuž teda, uvidíme ako to dopadne, no vyzerá to tak, že tentokrát by to Tomášovi mohlo skutočne klapnúť. Zostáva len dúfať, že mu to s Marcelou vyjde, no a krásne je aj to, že ich vzťah neteší len ich samotných, ale aj tých televíznych divákov, ktorí už od začiatku hovorili, že tou pravou pre Tomáša je práve Marcela.