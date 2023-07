Na voľbách už začínajú ryžovať aj bookmakeri: Týmto stranám veria najviac, niektoré u nich ani nemajú nárok!

Galéria fotiek (3) Takto dôverujú jednotlivým stranám bookmakeri.

Zdroj: Gettyimages.com, Topky/Ján Zemiar, Vlado Anjel

BRATISLAVA - Aj keď mnohí už majú predvolebnej kampane po krk, je to niečo, čo sa dalo očakávať. Ďalšou záležitosťou, ktoré ovplyvňujú voliča, sú určite aj prieskumy verejnej mienky. No a potom je tu ešte ďalšia cesta, kde si preveriť aktuálnu dôveru voči politickým stranám - bookmakeri v stávkových kanceláriách. Pozreli sme sa na to, ktorej strane veria najviac. No pozerali sme sa aj na to, u ktorých neveria prakticky ani v päťpercentný výsledok.