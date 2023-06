Mirka z Nevesty nemá dosť: KYDÁ už aj na Tomáša… Riešila jeho SEXUÁLNU ORIENTÁCIU!

BRATISLAVA - Stále nemá dosť! Mirka Hriňáková sa dostala až do samotného finále šou Ruža pre nevestu, napokon však odišla ako porazená. Srdce televízneho ženícha si získala jej konkurentka Petrana. Vzťah medzi ňou a Tomášom sa síce rozpadol pár mesiacov po vysielaní, no bývalí partneri na seba ťažké srdce nemajú a rovnako nemajú ani potrebu sa verejne zhadzovať a "okydávať". To ale neplatí o Miroslave, ktorá skončila na druhom mieste. Po neustálych útokoch na Petranu sa najnovšie pustila aj do Tomáša!

Hoci o sebe Mirka hovorí, že svoju prehru znáša dobre a to, že si ju Tomáš nevybral, ju nijako extra nezarmútilo, to, ako sa správa, hovorí o úplnom opaku. Hoci nakrúcanie šou sa skončilo už minulý rok, je jasné, že drobná blondínka sa cez to, že nevyhrala, ešte stále neprehrýzla a to, že dal Tomáš prednosť inej, má pre ňu aj po mesiacoch horkú pachuť.

Galéria fotiek (2) Zdroj: TV Markíza

Hoci sa na jej adresu Petrana až doteraz nijako útočne nevyjadrovala, o Miroslave sa to povedať nedá. Na adresu svojej súperky dlhodobo nakladala, čo sa do nej zmestí a nenechala na nej suchú ani nitku. V pľuvaní jedu ešte stále pokračuje a, aby toho nebolo málo, začala sa obúvať aj do Tomáša. Mirka prijala pozvanie do podcastu SNAMI, kde o Ruži rozprávala aj s ďalšou vyradenou - Priscillou. Svetlo sveta síce zatiaľ uzrela len ukážka šou, no už teraz je jasné, že rozhorčené dámy si opäť nedali servítku pred ústa.

„On nie je ten chlap, za ktorého sa prezentoval,” začala Mirka, ktorá v zverejnenej ukážke riešila aj to, že Tomáš nepoznal jej priezvisko. A samozrejme, opäť si kopla aj do Petrany. „Za mňa je Petrana rozmaznané dieťa,” pokračovala a na záberoch vidno, že pri všetkých odpovediach z nej sršal hnev a chuť Tomášovi aj Petrane naložiť, takže podľa jej tónu a výrazu sa naozaj o žiadnej vyrovnanosti hovoriť nedá.

Hoci sa Petrana intrigovaniu na sociálnych sieťach vyhýbala a bývalým súťažiacim nevenovala ani zďaleka toľko "pozornosti" ako oni jej, po ukážke toho, čo v podcaste zaznie, jej očividne praskli nervy a doterajšiu diplomaciu nechala bokom. „Je asi čas na to, aby som sa vyjadrila aj ja. Pretože po hlave si skákať nenechám, je to konštantné a deje sa to nonstop... Pohár trpezlivosti pretiekol,” začala modrooká Bratislavčanka, ktorá prezradila, čo Mirka "dokazovala" potom, čo ju Tomáš vyradil.

„Zobrala prehru tak veľmi športovo a je tak nad vecou, že doteraz sa ku mne vyjadruje a doteraz ma hejtuje na všetkých platformách, ako sa dá... Prvú vec, čo urobila, keď prišla domov po prehre, bolo, že po celých Košiciach a všetkým svojim kamarátom vytrúbila, že Tomáš je gej a preto jej nevadí, že prehrala. A že celé to bolo dopredu naplánované, lebo ja som z Bratislavy... Neviem, čo to s tým má,” šokovala Petrana, celé jej vyjadrenie si môžete pozrieť vo videu nižšie, kde svoje povedala aj o Priscille.

No a Mirkine reakcie už vytočili aj užívateľov Instagramu, mnohí z nich priznali, že patrili medzi jej fanúšikov, ale to, čo teraz dokazuje, ich poriadne znechutilo. „Som veľmi sklamaná z postoja Mirky. Aj keď som si priala, aby vyhrala. Myslím, že nevie znášať prehru a ako Tomáš raz povedal, bol pre ňu len trofej. Pretože takáto zlosť a nenávisť? To kde sme. Ani ja som nemala Petranu rada, ale toto...” napísala v diskusii na sociálnej sieti Instagram istá Zuzana.

To, že Mirka sa správa ako typická ohrdnutá žena a od vyrovnanosti má na míle ďaleko, si myslia aj ďalší. „Už chápem, prečo si Tomáš vybral Petranu aj cez jej nedokonalosť. Pretože ak je toto tá vaša dokonalosť, nie je o čom. Zosmiešňovať niekoho a urážať, to svedčí o vás, nie o nich,” myslia si mnohí ďalší „Netvrdím, že som fanúšička Petrany, ale po týchto prejavoch začínam chápať, prečo urobil daný výber. Treba sa posunúť ďalej aj dospieť,” odkazujú ľudia Mirke.

„Viac úbohé neviete byť? Dve sliepky. Možno je Petrana rozmaznané decko, ale má oveľa viac rozumu ako vy dve dokopy. Ona sa verejne nepošpiní, kým vy sa tvárite ako hrdinky a obidve máte srdiečko zlomené,” myslí si Beatriss. „Tu sa ukázala vaša skutočná inteligencia, dievčatá. Petrana o vás dokopy nepovie ani slovo. Tvrdíte, že je dieťa, ale tie deti ste vy, aj keď ste staršie. Z Miry ide strašná negativita a zlo,” poznamela ďalšia užívateľka Instagramu, pričom takmer celučká diskusia pod príspevkom je zahltená podobne ladenými komentármi, ako sú tieto.