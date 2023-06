Pikantné priznanie manželov Lelkesovcov: SEX na balkóne!

BRATISLAVA - Rovnako, ako v začiatkoch, to iskrí medzi nimi dodnes. Reč je o manželoch Lelkesovcoch, ktorí najnovšie otvorili dvere do svojej spálne. To je ale pikantné priznanie!

Juraj a Sisa Lelkesovci sú svoji už cez 12 rokov. Dokopy sa dali v roku 2009 a niekedy v tom čase vyrazili aj na svoju prvú spoločnú dovolenku. A čo by to bol za výlet, ak by si z neho neodniesli aj nejakú vtipnú príhodu.

Najnovšie prijal pozvanie do relácie K-FUN, vysielanej na Rádiu Viva, Juraj Lelkes. A bol naozaj výrečný! Rozpovedal sa o svojom prvom sexuálnom zážitku, láske, ale aj o nezvyčajnom rande, ktoré mal na cintoríne. Neskôr však s moderátormi prešli aj k jeho tretiemu manželstvu so Sisou. A prezradil poriadne pikantný zážitok.

Všetko to začalo na dovolenke na Bali. Ing. Vagimír a Doc. Hormón (Alexander Štrba a Mário Gotti) sa ho opýtali, či to s manželkou robia aj na extrémnych miestach alebo je verný iba svojej mäkkej posteli. Ako otvorene priznal, v začiatkoch ich vzťahu mali sex dokonca aj na balkóne!

„Mali sme úžasný rezort a na balkón nám zrovna nebolo vidieť. Taká teraska. A Sisa sa tam opierala o také zábradlíčko. Nemala na sebe nič,“ pobavil moderátorov, ktorí sa spýtali, či svoju manželku prekvapil odzadu. A mali aj pravdu. „Aký si ty predvídavý,“ poznamenal Juraj. To však nie je všetko!

„Počúvaj, najlepšie bolo, dole boli nejakí turisti a oni sa jej zdravili,“ priznal a to už moderátori vybuchli smiechom, pretože pochopili, čo je vo veci. „Jej sa kývala hlava, ale nie preto, že by sa zdravila, ale preto, že si do nej narážal,“ poznamenal vtipne jeden z nich. „Sisa odvtedy nikoho toľko nezdravila,” nabonzoval so smiechom svoju manželku. Ak si chcete vypočuť viac z tejto časti, nájdete ju nižšie.