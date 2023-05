SMRŤ Dana Heribana († 43): Pred 20 rokmi bol ženatý s TOUTO známou herečkou!

Zosnulý umelec sa dal v roku 2003 dokopy so Slávkou Halčákovou. O dva roky si povedali svoje "áno". O ich svadbe vtedy takmer nikto nevedel a verejnosť sa to dozvedela až po obrade. Ich manželstvo ale nemalo dlhé trvanie, rozpadlo sa už po dvoch rokoch.

Hovorilo sa, že ich vzťah bol pomerne búrlivý, oni sa však k dôvodu krachu manželstva nikdy otvorene nevyjadrili. „V niečom bol dominantnejší on, v niečom ja. Niektoré vzťahy nevyjdú, my sme si v rámci toho času, čo sme boli spolu, povedali to, čo sme si mali povedať a odžili sme si to, čo sme si mali odžiť a to je všetko. Problém nebol v ničom, vzťah sa jednoducho naplnil, to je celé. Viac sa k tomu nechcem vyjadrovať. Nie je to vhodné ani voči mojej rodine, ani voči Danovi,“ povedala herečka pre denník Pluska.sk, keď sa jej ešte v roku 2015 pýtali, či je pravda, že dôvodom rozvodu bola jej prílišná dominancia.

Podľa jej vtedajších slov medzi nimi však stále zostal istý vzájomný rešpekt, čím naznačila, že aj po krachu vzťahu zrejme dokázali vychádzať ako dvaja dospelí ľudia bez nejakej nenávisti. No a ak by vás zaujímalo, ako vyzerali v čase, keď tvorili pár, pozrite: