Exfarmárka sa zasnúbila, ale... Ups, toto jej priateľovi nevyšlo!

RÍM - Mal to byt dokonalý moment v jej živote, ale toto nevyšlo podľa predstáv! Známu exfarmárku požiadal jej priateľ, ktorého zatiaľ verejnosti neukázala, o ruku. Urobil tak v romantickom Ríme. Blondínka povedala, samozrejme, áno a keď jej vyvolený išiel nasadiť drahý prsteň, tak nastal nečakaný problém... Ups!

Už aj z Dady Urbanovej, ktorá sa zviditeľnila účinkovaním vo Farme X, bude čochvíľa nevesta. Na sociálnej sieti Instagram sa totiž pochválila fotkou zo zásnub. A nie len tak hocijakých - jej priateľ ju totiž požiadal o ruku počas dovolenky v Ríme. To je ale romantik.

Ale toto mu celkom nevyšlo! Potom, ako mu povedala svoje áno, jej chcel nasadiť luxusný zásnubný prsteň. No a vyzerá to tak, že jej vyvolený netrafil veľkosť. Avšak ani to dvom zaľúbencom nebránilo v tom, užiť si tento čarovný okamih.

„Najviac autentická fotka a pre mňa najviac emotívna. Aj keď prsteň nebol hneď na svojom správnom mieste, srdce áno! Tento moment predčil všetky moje očakávania. Nemáme žiadne fotky, žiadne videá, iba spomienky. Len ja a on a Rím," napísala zaľúbene Dada a priložila záber, kde jej malíček namiesto prsteníčku zdobí spomínaný šperk.

Avšak zrejme jej priateľ už napravil chybu a po prílete domov dal hneď prsteň zväčšiť, keďže ho už blondínka nosí na správnom prste. To či bude u nich platiť svadba do roka a do dňa, ako sa hovorí, je otázne. K zasnúbeniu však srdečne gratulujeme!