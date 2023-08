Po rozchode ako ODTRHNUTÁ z REŤAZE: Česká herečka na divokom žúre... Ukazovala PRSIA!

Denisa Nesvačilová to roztočila na divokom žúre. (Zdroj: Profimedia)

PRAHA - O českej herečke Denise Nesvačilovej (32) sa posledný rok hovorilo predovšetkým v súvislosti s jej milostným životom. Zaplietla sa totiž so scenáristom Petrom Kolečkom (39). A v čase, kedy dvojica plánovala svadbu, sa on potajomky oženil so svojou bývalkou Anetou Vignerovou (35). No a Denisa je po rozchode ako odtrhnutá z reťaze... Najnovšie na divokom žúre všetkým ukazovala svoje prsia!

Denisa Nesvačilová sa po šokujúcej svadbe svojho "snúbenca" Petra Kolečka doma netuľuje... So sklamaním a rozchodom sa vyrovnáva po svojom a je doslova ako odtrhnutá z reťaže. Nie je to tak dávno, čo spôsobila rozruch pózovaním pre pánsky magazín... No a najnovšie si vyhodila z kopýtka na divokom žúre.

Išlo o tradičnú párty televízie Prima, ktorá sa konala Trojskom zámku v Prahe. No tá sa z pokojného eventu zvrtla na párty, ktorá trvala do neskorých ranných hodín. No a jeho hlavnou hviezdou bola práve Nesvačilová. Tá sa zmenila na parketovú levicu, ktorá do rytmov hudby zvŕtala svojho blízkeho kamaráta.

(Zdroj: Profimedia)

Navyše všetkých prítomných odrovnala svojím oblečením. Na prvý pohľad nevinný outfit, zložený z čiernych šortiek a bieleho trička, ktoré doplnila nízkymi čiernymi šľapkami a crossbody kabelkou. Jeden detail však nikomu neunikol. Pod biely top si totiž nedala podprsenku, a tak všetkým ukazovala svoje presvitajúce prsia!

(Zdroj: Profimedia)