Markizácky herec šokuje: Tajný ROZCHOD a… Zbalil o 11 rokov staršiu Twiinsku!

A je to vonku! Daniela Nízlová má byť po roku a pol znovu zadaná. V minulosti tvorila pár s futbalistom Stanom Lobotkom, s ktorým má aj dcéru Lindu. Single životu dala Twiinska však po novom zbohom! Jej novým objavovom je podľa denníku Nový čas známy slovenský herec Victor Ibara.

Ten momentálne hviezdi v markizáckom seriáli Druhá šanca a pred časom sa zvŕtal aj na tanečnom parkete v šou Let's Dance. Potom, ako súťaž opustil, nechýbal na žiadnom priamom prenose. V marci zobral na jedno z tanečných kôl aj svoju priateľku Kristínu. V ich vzťahu vyzeralo byť všetko v poriadku, no opak je pravdou.

Galéria fotiek (4) Victor Ibara s priateľkou

Zdroj: TV Markíza

Mladý markizák sa v tajnosti rozišiel a na ôsme kolo zavítal práve so spomínanou Twiinskou. Nikomu by ani nenapadlo, že by to mohla byť jeho nová partnerka. Informáciu o ich vzťahu pre denník Plus jeden deň potvrdila práve Daniela. „Áno, je to pravda," vyjadrila sa. Victor Ibara tak zbalil o 11 rokov staršiu speváčku.