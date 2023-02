Slovenky ZAPLAČÚ: Markizácky fešák je ZADANÝ... TOTO je jeho krásna partnerka!

BRATISLAVA - Markizáckemu fešákovi ide karta! A to doslova. Victor Ibara sa stal známy vďaka úlohe v populárnom seriáli Druhá šanca, kde stvárnil postavu lekára Gabriela. A už onedlho sa na obrazovkách bude objavovať aj každú nedeľu, keďže je jedným z celebritných účastníkov šou Let's dance. No nedarí sa mu len na pracovnom poli!

Herectvo a televízne dianie nie sú tak úplne Victorovou prioritou. V súkromí sa venuje štúdiu medicíny, pričom túto profesiu vykonávajú aj jeho rodičia. No a vďaka štúdiu medicíny sa zrejme spoznal aj so svojou láskou. Viktor je totiž už nejaký ten čas zadaný.

Galéria fotiek (2) Zdroj: TV Markíza

Na jeho instagramovom profile síce veľa záberov zo súkromia nenájdete, avšak občas predsa len urobí nejakú tú výnimku - ako aj nedávno. Victor sa bol aj s partiou svojich priateľov zabávať na plese v Pezinku, pričom takejto zábavy sa podľa vlastných slov zúčastnil vôbec prvýkrát.

To, že sa cítil príjemne, má okrem jeho priateľov na svedomí aj sympatická tmavovláska, ktorá mu robila spoločnosť. Už z fotiek sa zdalo, že by s pôvabnou dievčinou mohol tvoriť pár, no a ako sa nám podarilo zistiť, je to naozaj tak. Podľa našich informácií je krásna Kristína taktiež študentkou medicíny, s Viktorom ju teda okrem lásky spája aj totožný sen o pracovnej budúcnosti.

No a treba uznať, že tvoria naozaj krásny pár. Aha, ako im to pristane!