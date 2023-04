Sexi markizáčka ODHODILA ZÁBRANY: Partnerovi dopriala TROJKU… Takto vyberá dievčatá DO POSTELE!

BRATISLAVA - Má iba 26 rokov, no také životné skúsenosti, že by mnohí len vyvaľovali oči. Potetovaná Marcela Dolniaková z Ruže pre nevestu už neraz v šou dokázala, že sa nehanbí byť otvorená a bez servítky pre ústami sa porozpráva o akejkoľvek téme. Po tom, čo úprimne prehovorila o svojich vylepšeniach, teraz prišli na rad historky z jej spálne!

Marcela aktuálne prijala pozvanie do pikantnej relácie rádia Európa 2. Večerná šou Tri prasiatka je orientovaná na pikantnosti zo sexuálneho života, no a ten má Marcela celkom pestrý. Teda aspoň podľa toho, čo moderátorom povedala.

Hoci sa tmavovláska v poslednej epizóde Ruža pre nevestu hanbila a pri odvážnom fotení s Tomášom Tarrom jej odvaha spľasla a premýšľala, čo na jej sexi kostým povedia jej rodičia, teraz išiel všetok ostych bokom. Marcela totiž priamo do éteru priznala, že si už neraz so svojimi partnermi užila sex v trojici.

Galéria fotiek (4) Zdroj: TV Markíza

„Tým, že som mala vážnejšie vzťahy, chcela som to po nejakom čase spestriť. Keďže to, myslím, poznáme všetci. Že po istom čase sa to dostane do istého stereotypu v tej posteli. Takže som sa nebránila nejakej ženskej spoločnosti. V trojke. Tým sa netajím,” vyhlásila Marcela.

Tá dodala, že myšlienka na posteľné hrátky s ďalšou ženou vznikla v jej hlave a bol to jej nápad. Konkrétnu dievčinu "do partie" tak vyberala práve ona „Samozrejme aj s nejakou vzájomnou komunikáciou s partnerom,” povedala temperamentná sexica.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Európa2

Avšak, ak by ste si predstavovali, že si spoločne s jej partnermi slečny vyberali trebárs na stránkach pre dospelých, cez inzeráty či len tak cez sociálne siete, ste na omyle. „Určite nejdem do cudzích dievčat. Vždy je to nejaká z blízka,” dodala otvorene Marcela.