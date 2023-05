Markizácke nevesty si nevedia prísť na meno: DRSNÝ ODKAZ jednej z nich... Je to PSYCHICKY labilný človek!

Už nejaký ten čas Slovensko doslova žije projektom Ruža pre nevestu. Pomaly ale isto ide do tuhého a sympatický fešák Tomáš Tarr má na výber už len zo štyroch dievčat, po tom ako Virgínia opustila po škandále vilu. Mirka, Tereza, Petrana a Priscilla - z týchto dám si podnikateľ môže ešte vybrať.

Po poslednej odvysielanej epizóde su však vzťahy v slnečnom Turecku poriadne vyostrené. Všetky nevesty totiž obvinili Petranu, že je herečka a jej výkon pred Tomášom označili doslova ako famózny a hodný Oscara. Žiadna z nich jej už po tomto nevie prísť na meno. Ani jej najlepšia kamarátka Tereza...

Galéria fotiek (4) Zdroj: TV Markiza

A zatiaľ, čo sa v realite niektoré kamarátstva obnovili, iné sú nenapraviteľné. Presnejšie ide o vzťah Priscilly a Petrany. Medzi nimi je už dlhšiu dobu akési dusno. Po štvrtej epizóde, ktorá bola odvysielaná v marci, sme na sociálnych sieťach boli svedkami niečoho, čomu nikto doteraz nechápal. Nikto ani len netušil, prečo Priscille leží Petrana v žalúdku.

Barberka na ňu neustále slovne útočila, až si ju plavovláska zablokovala. „Posledná vec, čo som chcela, je riešiť niečo takéto verejne. Ale nie sme už vo vile, kde sme nútené sa rozprávať. Ja negativitu vo svojom živote tolerovať nebudem. Hlavne, ak je to od niekoho, proti komu som nikdy nič nemala, vždy mi bola sympatická, takže neviem, čím to je,“ vyjadrila sa v tom čase Petrana.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Instagram P.A.

Pred nedávnom sme Priscillu aj oslovili, aby nám prezradila, prečo sa vlastne takto správa ku svojej súperke na sociálnych sieťach. Avšak na naše otázky odpovedať nechcela. „Ja osobne sa ku tomu nechcem vyjadrovať," napísala nám. No a po dlhšej odmlke, nadobro prelomila svoje mlčanie a už je všetkým jasné, aký dôvod sa skrýva za jej vyostreným správaním.

„Ja sa nevyjadrujem nikdy ku žiadnej epizóde, lebo si to nechávam na koniec šou na živé vysielanie, ale k tejto 9. epizóde sa musím vyjadriť. Minimálne k tomu, že tu ste mohli vidieť dôvod, prečo sa teda nebavím s Petranou a nemám s ňou o čom,“ prezradila hnedovláska v úvode. A servítku pred ústa si teda naozaj nekládla! „Podľa mňa je proste psychicky labilný človek, ktorý do môjho života nepatrí, takže pre to mám na ňu názor, aký mám," adresovala Petrane.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Instagram P.V.

„Aspoň ste videli tie reálne herecké výkony, ktoré tam podávala. Skoro som odpadla. Skoro mi od*ebalo dekel, keď som videla, že ona tam chytá hysáky, záchvaty plaču a neviem čo, popritom ona tam strašne reve a pritom jej nevyšla ani jedna jediná slza,“ pokračovala naštvane. Po jej vyjadrení, je už každému jasné, prečo nevie vystáť mladú youtuberku.