TEMNÁ minulosť markizáckej nevesty: Kilá navyše ju dohnali k SLZÁM... Takto by ste ju NESPOZNALI!

Tereza Kosecová sa zviditeľnila účinkovaním v markizáckej reality šou Ruža pre nevestu, kde ešte stále bojuje o srdce ženícha Tomáša Tarra. Rodáčka zo Žiliny je naozaj nepriehľadnuteľná, keďže jej telo zdobia rôzne tetovania aj piercingy. Potetovaná čiernovláska sa momentálne môže pýšiť telom modelky, no v jednom jej životnom období to tak nebolo...

Písal sa rok 2021, keď sa Tereza trápila vo svojom živote najviac. Deprimovali ju totiž kilá navyše, kvôli ktorým preplakala more sĺz. Pred dvomi rokmi bola doslova na nespoznanie. Na sociálnych sieťach síce pôsobila sebavedomo, ale v skutočnosti to tak vôbec nebolo. Jej fanúšikovia to zistili až potom, keď sa s nimi podelila o zábery svojej postavy, s ktorou vôbec nebola spokojná.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Instagram T.K.

„Povedzme si na rovinu, že koniec roka 2021 nebol pre mňa úplne ideálny, dokonca si dovolím tvrdiť, že to bolo najhoršie obdobie v mojom živote… Chvíľku mi to síce trvalo, ale môžem suverénne povedať, že teraz zažívam jedno z tých najlepších!," otvorene sa priznala k svojej temnej minulosti. K týmto slovám zverejnila okrem fotiek aj video dôkaz, ktorý hovorí za všetko.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Instagram T.K.

Markizácka nevesta sa však v jednom momente odhodlala k zmene a začala na sebe makať. „Konečne sa cítim vo svojom tele dobre," zdôverila sa pred rokom. Tmavovláska výrazne schudla a slzy vymenila za úsmev. Na televíznych obrazovkách je na nej vidieť, že je so svojím výzorom spokojná, aj keď ju donedávna jej kolegyne z vily nebrali ako konkurenciu.

Tereza cvičí aj po šou, o čom svedčia jej najnovšie fotografie na sociálnej sieti Instagram. „Kosa (prezývka Terezy, pozn. red.) ide do formy. Konečne idem do silového tréningu zapojiť viac kardia, tak som zvedavá, za aký čas sa mi podarí dostať tam, kam chcem," vyjadrila sa. No a vyzerá to tak, že kráska maká na letnej postavičke do plaviek.